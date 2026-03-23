Золото, картини та особливі килими: як президенти США декорують Овальний кабінет і нащо

Дизайн Овального кабінету у Білому Домі / © Associated Press

Протягом десятиліть цей кабінет змінюється разом із президентами. Кольори стін, штори, килим, картини — усе це щоразу переосмислюється новим очільником. Хтось обирає стриманість і мінімалізм, хтось — класичну урочистість або навіть розкіш. Таким чином інтер’єр кабінету стає своєрідним відображенням характеру та політичного стилю президента.

У центрі кабінету зазвичай опиняється великий робочий стіл, але не менш важливою є інша частина простору — зона біля каміна. Саме тут атмосфера змінюється найбільш відчутно і часто саме біля каміну президенти США приймають гостей. Характерна ця зона тим, що там вже традиційно ставиться кілька крісел, невеликий столик, камін прикрашається декором, а на стіні над ним завжди величіє якась картина.

Напис на стіні «Овальний кабінет» / © Getty Images

Сучасний Овальний кабінет з’явився 1934 року за президентства Франкліна Рузвельта. Після пожежі в Західному крилі будівлю довелося перебудовувати, і президент вирішив не просто відновити кабінет, а змінити його розташування та функціональність. Він переніс його в більш приватну частину крила, водночас його спроєктували так, щоб він залишався символічним: овальна форма збереглася як знак відкритості, а сам простір став поєднанням робочого офісу і місця для важливих зустрічей.

Дональд Трамп (2025–дотепер)

Президент Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі / © Associated Press

Джо Байден (2021–2025)

Президент Джо Байден та президент Ізраїлю Ісаак Герцог розмовляють під час зустрічі / © Associated Press

Дональд Трамп (2017–2021)

Ненсі Пелосі, Майк Пенс, президент Дональд Трамп та Чак Шумер під час зустрічі / © Associated Press

Барак Обама (2009–2017)

Президент Барак Обама під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном / © Associated Press

Джордж Вокер Буш (2001–2009)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон під час зустрічі з президентом Бушем / © Associated Press

Білл Клінтон (1993–2001)

Президент Клінтон під час зустрічі / © Associated Press

Джордж Герберт Вокер Буш (1989–1993)

Президент Джордж Буш під час зустрічі з журналістами / © Associated Press

Рональд Рейган (1981–1989)

Президент Рональд Рейган під час зустрічі / © Associated Press

Джиммі Картер (1977–1981)

Президент Джиммі Картера під час зустрічі з губернатором Оклахоми / © Associated Press

Джеральд Форд (1974–1977)

Президент Форд приватно зустрічається з родиною доктора Френка Олсона / © Associated Press

Річард Ніксон (1969–1974)

Президент Річард Ніксон (у центрі) розмовляє з суддями / © Associated Press

Ліндон Бейнс Джонсон (1963–1969)

Президент Ліндон Б. Джонсон під час прес-конференції / © Getty Images

Джон Фіцджеральд Кеннеді (1961–1963)

Президент Джон Кеннеді розмовляє з колишнім державним секретарем Крістіаном Гертером та колишнім заступником державного секретаря Вільямом Клейтоном / © Associated Press

Гаррі Трумен (1945–1953)

Волтер Беделл Сміт (ліворуч у центрі) та президент Гаррі С. Трумен (праворуч у центрі) розглядають великий глобус / © Getty Images

Франклін Делано Рузвельт (1933–1945)