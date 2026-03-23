Золото, картини та особливі килими: як президенти США декорують Овальний кабінет і нащо

Протягом десятиліть цей кабінет змінюється разом із президентами. Кольори стін, штори, килим, картини — усе це щоразу переосмислюється новим очільником. Хтось обирає стриманість і мінімалізм, хтось — класичну урочистість або навіть розкіш. Таким чином інтер’єр кабінету стає своєрідним відображенням характеру та політичного стилю президента.
У центрі кабінету зазвичай опиняється великий робочий стіл, але не менш важливою є інша частина простору — зона біля каміна. Саме тут атмосфера змінюється найбільш відчутно і часто саме біля каміну президенти США приймають гостей. Характерна ця зона тим, що там вже традиційно ставиться кілька крісел, невеликий столик, камін прикрашається декором, а на стіні над ним завжди величіє якась картина.
Сучасний Овальний кабінет з’явився 1934 року за президентства Франкліна Рузвельта. Після пожежі в Західному крилі будівлю довелося перебудовувати, і президент вирішив не просто відновити кабінет, а змінити його розташування та функціональність. Він переніс його в більш приватну частину крила, водночас його спроєктували так, щоб він залишався символічним: овальна форма збереглася як знак відкритості, а сам простір став поєднанням робочого офісу і місця для важливих зустрічей.