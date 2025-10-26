- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Золото їй личить: племінниця принцеси Діани вийшла у світ у розкішній сукні Dolce & Gabbana
34-річна красуня і світська левиця — одна з племінниць покійної принцеси Діана — з’явилася на світському заході в Монако.
Леді Кітті Спенсер відвідала перший Гранпрі високого ювелірного мистецтва і мала приголомшливий вигляд.
Кітті одягла сукню міді від бренду Dolce & Gabbana, амбасадоркою якого вона є. Вона була завдовжки до кісточок, тому можна було розгледіти золоті туфлі, які вона підібрала до образу, також вбрання було декороване золотими аплікаціями у вигляді квітів та оздоблене стразами. Спідниця була А-силуету і з безліччю під’юбників.
Кітті доповнила вечірній образ високою зачіскою із зібраним волоссям, яскравим макіяжем і розкішними прикрасами. Особливо вражало кольє, яке вона обрала, — це була коштовність із діамантами і величезним каменем у центрі.
Раніше цього місяця Кітті також відвідала інший світський захід — розкішний «Рожевий бал» у Лондоні. Британська красуня одягла ніжно-рожеву сукню теж від Dolce&Gabbana, але з декольте-серцем і прикрасами у вигляді квітів. Її романтичний образ був найкрасивішим і найяскравішим того венчора.