Золото їй личить: племінниця принцеси Діани вийшла у світ у розкішній сукні Dolce & Gabbana

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер відвідала перший Гранпрі високого ювелірного мистецтва і мала приголомшливий вигляд.

Кітті одягла сукню міді від бренду Dolce & Gabbana, амбасадоркою якого вона є. Вона була завдовжки до кісточок, тому можна було розгледіти золоті туфлі, які вона підібрала до образу, також вбрання було декороване золотими аплікаціями у вигляді квітів та оздоблене стразами. Спідниця була А-силуету і з безліччю під’юбників.

Леді Кітті Спенсер у Монако / © Getty Images

Кітті доповнила вечірній образ високою зачіскою із зібраним волоссям, яскравим макіяжем і розкішними прикрасами. Особливо вражало кольє, яке вона обрала, — це була коштовність із діамантами і величезним каменем у центрі.

Раніше цього місяця Кітті також відвідала інший світський захід — розкішний «Рожевий бал» у Лондоні. Британська красуня одягла ніжно-рожеву сукню теж від Dolce&Gabbana, але з декольте-серцем і прикрасами у вигляді квітів. Її романтичний образ був найкрасивішим і найяскравішим того венчора.

Леді Кітті Спенсер у Лондоні / © Getty Images