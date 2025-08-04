Золотий браслет із 90-х: який вигляд має дорога серцю королеви Камілли прикраса

Королева Камілла / © Getty Images

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Її Величність сяяла у білій сукні на своєму останньому офіційному заході перед літніми канікулами минулого тижня, але, за словами експерта, у її образі був один ключовий елемент, який мав особливе значення.

Минулої суботи королева відвідала День короля Георга на іподромі Аскот, де вручила трофей переможцю кінних перегонів King George VI та Queen Elizabeth Stakes, пише express.co.uk.

Королева Камілла / © Getty Images

Свій ефектний образ Камілла доповнила фірмовою прикрасою зі своєї колекції, яка з’явилася у неї ще із початку 1990-х років. Це був знаменитий кручений золотий браслет, який виготовлений з 18-каратного білого та жовтого золота та оцінюється у 25 000 фунтів стерлінгів (понад 33 тисячі доларів).

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На думку експертів із ювелірних виробів, його довговічність говорить про те, що він має глибоку особисту чи сентиментальну цінність.

Королева Камілла / © Getty Images

«Королева Камілла носить цей незвичайний браслет із початку 1990-х років. Виготовлений з 18-каратного білого і жовтого золота, браслет являє собою нитки витого золотого дроту, що чергуються, створюють динамічний, закручений ефект навколо зап’ястя. Хоча його походження ніколи публічно не підтверджувалося, багато хто припускає, що це прикраса роботи Девіда Юрмана, американського ювеліра, відомого своїми фірмовими крученими візерунками», — каже Максвелл Стоун, експерт зі Steven Stone.

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