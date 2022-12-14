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Зовсім не зимова: принц та принцеса Уельські представили свою різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Зовсім не зимова: принц та принцеса Уельські представили свою різдвяну листівку

Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

Довгоочікувана різдвяна листівка була представлена принцом та принцесою Уельськими.

Картку представили через кілька днів після того, як публіці показали різдвяну листівку короля Чарльза III та королеви Камілли.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Знімок Уельських був зроблений у теплу пору року, ймовірно, під час літніх чи осінніх канікул. На фото Кейт та Вільям йдуть дорогою за руку зі своїми трьома дітьми – 9-річним Джорджем, 7-річною Шарлоттою та 4-річним Луї. Принц Вільям та принцеса Кейт носять джинси, а Джордж, Шарлотта та Луї у шортах та кросівках. На Шарлотті комбінезон від Sfera та сині кеди від Hampton Canvas Shoes. На Кетрін також біла сорочка від Mih Jeans та білі кеди від Superga.

"Ділімося новою сімейною фотографією для різдвяної листівки цього року!", — підписали знімок Уельські.

Різдвяна листівка Уельських / © Getty Images
Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

Відомо, що фото було зроблено в Норфолку під час відпочинку сім'ї в їхньому заміському маєтку Анмер-Гол. Його автором став Метт Портеус.

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Дата публікації
Перегляди
801
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