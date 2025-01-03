Зовсім як принц Луї: син Зари Тіндалл зачарував публіку на кінних перегонах

Молодша дитина Зари та Майка Тіндаллів – Лукас – зачарував публіку під час новорічних кінних змагань у Челтнемі.

3-річний Лукас був у центрі уваги, а його зухвалі витівки на іподромі нагадали нам юного принца Луї – сина Кейт та Вільяма Уельських (кузена Лукаса).

Лукас Тіндалл катався на перилах і показував язика, чи то фотографам, чи то просто публіці, яка була присутня на заході.

Лукас Тіндалл / Фото: Getty Images

У соцмережах шанувальники королівської сім'ї зазначили, що Лукас – "Майбутній захисник збірної Англії з регбі! Татова мініатюра", а інший прокоментував: "У Лукаса Тіндалла очі його матері".

Зара Тіндалл із чоловіком Майком Тіндаллом та сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зара та Майк взяли з собою на іподром усіх трьох дітей – двох старших дочок – 10-річну Мію та 6-річну Лену, та молодшого Лукаса. Схоже, всі діти пари поділяють їхню любов до кінного спорту.

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