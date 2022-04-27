Зрадницький тремор: Путін, як і його кумир Гітлер, страждає на хворобу Паркінсона

Путін старанно намагається приховати свої хвороби, але мимовільний тремор у руках та ногах приховувати виходить погано.

Чи повторить диктатор Путін долю свого кумира Адольфа Гітлера, який пустив собі кулю у скроню 30 квітня 1945 року, прихопивши з собою на той світ подругу Єву Браун, цікавить зараз ледь не кожного українця. І хоча військові експерти переконані, що у боягузливого кремлівського лідера на це просто не вистачить духу, є все ж таки у Путіна і Гілтера ще щось спільне, а саме хвороба Паркінсона.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко / Associated Press

Це невиліковне захворювання, що характеризується хронічним розладом нервової системи, яке проявляється порушенням рухових функцій, розвитком тремору та тиків. А про те, як руки Путіна "ходять ходуном", уже легенди складають. Особливу увагу звернули на це під час зустрічі диктатора із білоруським президентом Лукашенком. На відео добре видно, що руки та ноги Путіна живуть, якщо можна так висловитися, своїм життям.

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У Адольфа Гітлера свого часу була така сама проблема зі здоров'ям. Це можна побачити у пропагандистському ролику, знятому у квітні 1945 року, як пише Daily Mail. Гітлер тоді нагороджував членів гітлерівської молоді, покликаних захищати Берлін. Цей фільм мав показати, як Гітлер усе ще залишався при владі, навіть коли війська Радянського Союзу наблизилися до столиці. Але значну частину відзнятого матеріалу було вирізано з остаточної версії і знищено.

Гітлер, кадр з відео

У відео, яке було виявлено у східнонімецькій кінолабораторії у 1970-х роках, видно, як ліва рука нацистського лідера сильно тремтить, коли він тримав її за спиною, вітаючи військових під час тієї самої поїздки за межами свого бункера.

Симптоми Паркінсона у Гітлера почали виявлятися на початку війни, про це розповів британський історик Річард Еванс. Симптоми тремтіння в його лівій руці на якийсь час зникли після того, як він був поранений бомбою, що вибухнула під час замаху на його життя 1944 року.

"У нього було тремтіння в лівій руці, і на якийсь час воно ніби зникло після вибуху бомби, що вибухнула 20 липня 1944 року. Як він сказав, "я б не вибрав такий спосіб лікування". Але невдовзі після цього тремтіння повернулося в його праву руку", — згадує історик. Гітлер почав волочити ноги і човгати, а ще говорити повільніше, ніж робив це раніше.

Записи, що збереглися, показують, як особистий лікар Гітлера Теодор Морель вперше помітив тремор Гітлера 1941 року, але списав це на стрес. А в останні дні війни, він дійшов висновку, що Гітлер страждав "тремтячим паралічем" — первісна назва хвороби Паркінсона.

Крім порушення розумових процесів, хвороба Паркінсона може погіршити поставу та м'язовий контроль. До речі, під час зустрічі з міністром оборони Шойгу Путін якраз демонстрував, що має проблеми зі спиною, намагаючись втиснутися в крісло максимально глибоко, ніби хотів зменшити дискомфорт чи відчуття болю.

Володимир Путін та Сергій Шойгу / Associated Press

Гітлер наклав на себе руки у своєму бункері, побудованому недалеко від рейхсканцелярії в Берліні, 30 квітня 1945 року. Попередньо він убив і свою дружину Єву Браун, з якою одружився напередодні.

Путін повною мірою повторити долю Гітлера не зможе, адже, кажуть, він давно одружений зі своєю подругою Кабаєвою. Про це свідчить обручка на її пальці.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва

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