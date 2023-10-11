Зробила це знову: принцеса Кейт на публічному заході порушила королівське правило

Принцеса Кейт під час сьогоднішнього візиту до Університету Ноттінгем Трент порушила одне з королівських правил.

Принц і принцеса Уельські проводять заходи по всій Великій Британії, щоб відзначити Всесвітній день психічного здоров'я і наголосити на важливості психічного добробуту, особливо серед молоді.

Під час спілкування з публікою принцеса не відмовила у сфотографуватися з нею. Хоча відомо, що члени королівської родини не роблять селфі.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кейт вирішила проігнорувати це правило і не залишила без уваги прохання людей, що зібралися. Втім, вона робить це не вперше, адже суворої заборони на це у протоколі королівської родини немає.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Днем раніше принцеса Кейт із чоловіком Вільямом відвідали Молодіжний форум у Бірмінгемі.

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