Зробила це знову: принцеса Кейт на публічному заході порушила королівське правило

Принцеса Кейт під час сьогоднішнього візиту до Університету Ноттінгем Трент порушила одне з королівських правил.
Принц і принцеса Уельські проводять заходи по всій Великій Британії, щоб відзначити Всесвітній день психічного здоров'я і наголосити на важливості психічного добробуту, особливо серед молоді.
Під час спілкування з публікою принцеса не відмовила у сфотографуватися з нею. Хоча відомо, що члени королівської родини не роблять селфі.
Кейт вирішила проігнорувати це правило і не залишила без уваги прохання людей, що зібралися. Втім, вона робить це не вперше, адже суворої заборони на це у протоколі королівської родини немає.
Днем раніше принцеса Кейт із чоловіком Вільямом відвідали Молодіжний форум у Бірмінгемі.
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