Зробила ідеальне укладання: королева Летиція в білій сукні на урочистій церемонії

Іспанська королівська пара відвідала урочистий захід в Мадриді.

Король Філіп VI і королева Летиція вчора, 22 червня, приїхали на церемонію вручення міжнародних журналістських премій 2020 року "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" і "Mingote", наданих газетою ABC.

Королева Летиція і король Філіп VI / Getty Images

На світській церемонії Їхні королівські Величності мали дуже гармонійний вигляд. Король убрався в чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика, а його красуня-дружина Летиція була в білосніжній сукні та золотих туфлях на високих підборах з відкритими п'ятами. В руках королева тримала мініатюрний клатч зі шкіри крокодила.

Бездоганним цього разу було і укладання королеви Летиції. Її довге темне волосся сяяло і було ідеально рівним. Також королева зробила насичений макіяж очей і одягла сережки-кільця з розсипом каменів.

Королева Летиція / Getty Images

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Минулого світського виходу бачили королеву Летицію в рожевій сукні від бренду Moises Nieto. Тоді король Філіп VI, королева Летиція і дві їхні доньки — принцеса Леонор і інфанта Софія, були присутні 18 червня на церемонії вручення "Ордену цивільних заслуг" в Королівському палаці в Мадриді.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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