Зробила ідеальне укладання: королева Летиція в білій сукні на урочистій церемонії

Іспанська королівська пара відвідала урочистий захід в Мадриді.
Король Філіп VI і королева Летиція вчора, 22 червня, приїхали на церемонію вручення міжнародних журналістських премій 2020 року "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" і "Mingote", наданих газетою ABC.
На світській церемонії Їхні королівські Величності мали дуже гармонійний вигляд. Король убрався в чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика, а його красуня-дружина Летиція була в білосніжній сукні та золотих туфлях на високих підборах з відкритими п'ятами. В руках королева тримала мініатюрний клатч зі шкіри крокодила.
Бездоганним цього разу було і укладання королеви Летиції. Її довге темне волосся сяяло і було ідеально рівним. Також королева зробила насичений макіяж очей і одягла сережки-кільця з розсипом каменів.
Минулого світського виходу бачили королеву Летицію в рожевій сукні від бренду Moises Nieto. Тоді король Філіп VI, королева Летиція і дві їхні доньки — принцеса Леонор і інфанта Софія, були присутні 18 червня на церемонії вручення "Ордену цивільних заслуг" в Королівському палаці в Мадриді.
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