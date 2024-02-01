Зробила класичну помилку та засвітила бюстгальтер: кронпринцеса Метте-Маріт потрапила у конфуз

Дружина кронпринца Гокона — майбутнього короля Норвегії — з'явилася на публіці в елегантному вбранні, але не врахувала один нюанс, коли його добирала.

Кронпринцеса Метте-Маріт одягла чорну трикотажну кофту, під яку підібрала світлий бюстгальтер і при світлі спалахів фотокамер ця кофта просвічувалася. Зверху принцеса накинула темно-синє довге пальто від Max Mara і була в картатих штанах. А взута в замшеві черевики на підборах.

Кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Подібний конфуз траплявся і з королевою Летицією, коли вона була присутня на 21-му кінофестивалі Opera Prima в кінотеатрі Moncayo в Туделі. Летиція тоді носила темну сукню-міді, під якою просвічувався її світлий бюстгальтер.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

До речі, конфузи подібного плану з королевою Летицією траплялися неодноразово, а ось кронпринцеса Метте-Маріт потрапляє в такий вперше.

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