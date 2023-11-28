Зробила манікюр і одягла браслет: королева Камілла здивувала вибором аксесуару

Її Величність одягла пальто свого улюбленого королівського синього кольору від Фіони Клер і кілька браслетів на зап'ястя, один з яких має особливе значення. Це був тонкий золотий браслет з камінням "котяче око", вважається, що його одягають, щоб уникнути негативної енергії від оточуючих. Також на зап'ясті королеви був її улюблений дорогий браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше ми не помічали, що дружина короля Чарльза носить такі прикраси. Але, очевидно, їй подобається ідея носити символічні прикраси, які не надто впадають у вічі оточуючим.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також ми звернули увагу на манікюр Камілли. Цього разу він був ідеальним, її нігті були нафарбовані нюдовим лаком, а форма нігтів була круглою.

Раніше ми розповідали, що королева Камілла не прихильниця яскравих відтінків лаку на нігтях.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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