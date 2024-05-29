Зробила нове укладання та одягла міні: перша леді Франції вирушила з чоловіком до Німеччини

Ця поїздка президентського подружжя стала першим подібним державним візитом президента Франції за останні 24 роки.
Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вирушили з державним візитом до Німеччини. Політик сподівається зміцнити франко-німецькі відносини таким чином, адже останній подібний візит президента Франції до Німеччини відбувся ще 2000 року Жаком Шираком.
Під час державного візиту основну увагу президентське подружжя приділило не політиці, а знайомству з країною та її народом, а ось приймав їх не канцлер Олаф Шольц, а президент Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина – Ельке Бюденбендер.
У межах своєї подорожі Макрони відвідали Берлін, де відбулося кілька важливих заходів. Перша леді Франції одягла того дня лаконічний чорний костюм із мініспідницею та жакетом, який прикрашали великі золоті ґудзики.
Образ вона доповнила лаконічними туфлями на підборах і декількома цікавими прикрасами: золотими ланцюжками на шиї, годинником на зап'ясті та каблучками з дорогоцінним камінням.
Привернула увагу і зачіска 71-річної Бріжит, адже вона уклала волосся у легкі хвилі і це трохи відрізнялося від того, як вона зазвичай з'являється на публіці, хоча ні для кого вже давно не секрет, що перша леді доповнює свою зачіску накладним волоссям.
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