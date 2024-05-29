Зробила нове укладання та одягла міні: перша леді Франції вирушила з чоловіком до Німеччини

Президент Франції Емманюель Макрон і його дружина Бріжит Макрон вирушили з державним візитом до Німеччини. Політик сподівається зміцнити франко-німецькі відносини таким чином, адже останній подібний візит президента Франції до Німеччини відбувся ще 2000 року Жаком Шираком.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Під час державного візиту основну увагу президентське подружжя приділило не політиці, а знайомству з країною та її народом, а ось приймав їх не канцлер Олаф Шольц, а президент Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина – Ельке Бюденбендер.

У межах своєї подорожі Макрони відвідали Берлін, де відбулося кілька важливих заходів. Перша леді Франції одягла того дня лаконічний чорний костюм із мініспідницею та жакетом, який прикрашали великі золоті ґудзики.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила лаконічними туфлями на підборах і декількома цікавими прикрасами: золотими ланцюжками на шиї, годинником на зап'ясті та каблучками з дорогоцінним камінням.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Привернула увагу і зачіска 71-річної Бріжит, адже вона уклала волосся у легкі хвилі і це трохи відрізнялося від того, як вона зазвичай з'являється на публіці, хоча ні для кого вже давно не секрет, що перша леді доповнює свою зачіску накладним волоссям.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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