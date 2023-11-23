Зробили фото за ланчем: шанувальниця Меган та Гаррі поділилася ексклюзивним знімком

Нова фотографія Гаррі та Меган, опублікована цього тижня у соцмережах, викликала захоплення у шанувальників цієї пари.

Принц Гаррі із дружиною приїжджали до Ванкувера, де сходили на хокейний матч. У Канаді під час обіду одна з прихильниць пари попросила їх сфотографуватися з її сином. І Сасекські не відмовили.

Жінка опублікувала кадр у своєму акаунті в Instagram, де вона тримає сина за руки, поряд з нею зазнімкована Меган у бежевому пальті Ralph Lauren, вартістю 5290 доларів та штанях-кльош, а з іншого боку стоїть принц Гаррі у сірому джемпері та джинсах.

"І це сталося сьогодні під час обіду. Дуже мила пара. Ласкаво просимо до #vancouverc", — підписала знімок жінка.

Нагадаємо, Сасекські відвідали хокейний матч "Ванкувер Кенакс", а принц Гаррі закинув шайбу на поле так само, як це робила його покійна бабуся королева Єлизавета II 21 рік тому.

Меган і Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

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