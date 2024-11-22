Зробив це заради Єлизавети II: від якої звички в день весілля довелося відмовитись принцу Філіпу

Нещодавно ми згадували, яким було весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа 1947 року.
Це королівське весілля увійшло в історію Великої Британії. А цей важливий день для принцеси Єлизавети та принца Філіпа визначив долю наступних весіль у королівській родині Англії, які відбувалися у Вестмінстерському абатстві.
Ми розповідали, який конфуз стався з принцесою Єлизаветою у день її весілля. А от принц Філіп, наприклад, саме цього дня кинув палити.
Це було різко та рішуче, що дуже відповідало його характеру. Принц Філіп знав, що принцеса Єлизавета ненавиділа звичку свого батька короля Георга VI палити, і проблеми зі здоров'ям, пов'язані з палінням, зрештою призвели до його смерті. Тому її майбутній чоловік погодився відмовитись від шкідливої звички до того, як стане офіційним чоловіком принцеси, пише brides.com.
До речі, нещодавно королева Камілла розповідала, як позбулася такої ж звички понад двадцять років тому. Щоправда, це сталося набагато пізніше, ніж у принца Філіпа.
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