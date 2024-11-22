Зробив це заради Єлизавети II: від якої звички в день весілля довелося відмовитись принцу Філіпу

Нещодавно ми згадували, яким було весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа 1947 року.

Це королівське весілля увійшло в історію Великої Британії. А цей важливий день для принцеси Єлизавети та принца Філіпа визначив долю наступних весіль у королівській родині Англії, які відбувалися у Вестмінстерському абатстві.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Ми розповідали, який конфуз стався з принцесою Єлизаветою у день її весілля. А от принц Філіп, наприклад, саме цього дня кинув палити.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Це було різко та рішуче, що дуже відповідало його характеру. Принц Філіп знав, що принцеса Єлизавета ненавиділа звичку свого батька короля Георга VI палити, і проблеми зі здоров'ям, пов'язані з палінням, зрештою призвели до його смерті. Тому її майбутній чоловік погодився відмовитись від шкідливої звички до того, як стане офіційним чоловіком принцеси, пише brides.com.

Принцеса Єлизавета з чоловіком принцом Пилипом, герцогом Единбурзьким, та дітьми принцом Чарльзом та принцесою Анною, серпень 1951 року. / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно королева Камілла розповідала, як позбулася такої ж звички понад двадцять років тому. Щоправда, це сталося набагато пізніше, ніж у принца Філіпа.

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