Зробив крок назустріч: принц Чарльз відчайдушно намагається налагодити стосунки з Меган та Гаррі

Принц Уельський Чарльз дуже хоче познайомитися зі своєю онукою Лілібет Діаною, а також побачити онука Арчі – дітей герцога та герцогині Сассекських і тому запросив Меган та Гаррі до Великої Британії.

Як повідомляють королівські джерела, принц Чарльз запросив Гаррі і Меган залишитися в нього в особняку, коли вони наступного разу приїдуть до Великої Британії, і відчайдушно хоче провести час з Арчі та Лілібет. Принц Уельський відкрив свій будинок для Сассексів і сказав своєму молодшому синові, що хотів би побачити своїх онуків, пише The Sun. Відомо, що Чарльз першим зробив крок на зустріч примиренню та спілкується зі своїм сином Гаррі та його сім'єю за допомогою відеочату.

Чарльз не бачив Арчі з шестимісячного віку і ніколи не бачив особисто онучку Лілібет Діану, яка народилася в червні 2021 року. Кажуть, що за останні кілька місяців він і Сассекси провели серію "добродушних і приємних" відеодзвінків з принцом Уельським.

Принц Чарльз і Меган із Гаррі / Getty Images

Проте, інші експерти припускають, що Меган і Гаррі мають привід ніколи не повертатися до Великої Британії, якщо уряд не дозволить герцогу повернути собі, як приватній особі поліцейську охорону. Принц Гаррі, нагадаємо, подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке раніше забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування у Великій Британії.

Представник принца каже, що Гаррі намагається привезти своїх дітей додому, але вважає, що це дуже небезпечно для його сім'ї без захисту поліції. Відомо, що своїй королівській родині герцог Сассекський сказав, що повернеться на поминальну службу за принцом Філіпом у Вестмінстерському абатстві, яка запланована на квітень 2022 року.

Принц Гаррі / Associated Press

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