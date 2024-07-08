"Зроблю все, щоб це фото побачили": Олена Зеленська відреагувала на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит"

Перша леді України назвала ракетний удар по дитячій лікарні невиправданою і нелюдською жорстокістю.

Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішній, 8 липня, ракетний удар росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Вона назвала цей цинічний вчинок невиправданою і нелюдською жорстокістю, і закликала світ надати Україні допомогу.

Дружина президента опублікувала також в Instagram знімки з місця ворожого удару.

Перша леді зазначила, що країна-терористка неодноразово намагалася влучити у найбільшу у Європі дитячу лікарню.

"Маленькі пацієнти "Охматдиту" під крапельницями просто неба. Бо лікарню щойно розбомбили росіяни. Діти з онкологією, після важких операцій, котрі приїхали по порятунок з усієї країни. З першого дня нападу росія неодноразово намагалася поцілити в цю найбільшу дитячу лікарню країни, але це влучання спричинило найсильніші руйнування.

Зроблю все, щоб це фото побачили й уважно роздивилися на саміті НАТО, який стартує завтра у Вашингтоні.

Його також важливо побачити всім у світі, хто любить поговорити про "мирні перемовини" з агресором.

Загалом у країні від сьогоднішніх обстрілів загинуло 32 людини та 129 постраждало. Цифри, на жаль, оновлюються.

Тим часом жителі Києва, долаючи корки, часом пішки зносять до "Охматдиту" воду, соки, засоби гігієни. Це наші діти. І наші люди. Стоїмо і вистоїмо", – написала у дописі Олена Зеленська.

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