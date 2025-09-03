- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Зробила акцент на натуральність: який вигляд має осінній манікюр королеви Максими
Вчора королева Максима вже повернулася до виконання робочих обов’язків після тривалих літніх канікул.
Її Величність відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені та показували, який образ вона обрала для цього виходу.
Також ми звернули увагу на королівський манікюр, якому Максима віддала перевагу ще теплим осіннім днем. Її нігті були вкриті світлим лаком, а ось кутикула була зрізана не ідеально. Втім, хто дивився на манікюр Максими, коли на її зап’ясті було стільки гарних браслетів, які чудово гармоніювали з образом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Іспанії Летиція відмовляється від лаку для нігтів.