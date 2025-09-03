ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Зробила акцент на натуральність: який вигляд має осінній манікюр королеви Максими

Вчора королева Максима вже повернулася до виконання робочих обов’язків після тривалих літніх канікул.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність відвідала відділ сталого будівництва Нідерландської служби водопостачання, дорожнього руху та охорони навколишнього середовища в Амстелвені та показували, який образ вона обрала для цього виходу.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Також ми звернули увагу на королівський манікюр, якому Максима віддала перевагу ще теплим осіннім днем. Її нігті були вкриті світлим лаком, а ось кутикула була зрізана не ідеально. Втім, хто дивився на манікюр Максими, коли на її зап’ясті було стільки гарних браслетів, які чудово гармоніювали з образом.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Іспанії Летиція відмовляється від лаку для нігтів.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie