Зробила фото на кухні: Меган Маркл показала, який вигляд має її підросла дочка Лілібет
Чотирирічна дочка герцога та герцогині Сассекських — принцеса Лілібет — з’явилася у новому відео, яким Меган поділилася у своєму Instagram.
Герцогиня опублікувала у себе у сторіз кадри, показавши, який подарунок їй зробив чоловік принц Гаррі. У відео було знято і їхню маленьку дочку.
На кадрах видно, як дитина розглядає свій подарунок від принца Гаррі. Подарунок, яким так захоплюється Лілібет, — це чорно-біла фотографія Меган у рамці з її улюбленим покійним псом Гаєм.
«Ранковий сюрприз від мого чоловіка», — підписала ролик Меган.
Нагадаємо, собаку Меган Маркл взяла у притулку в Канаді 2015 року. А коли переїхала до Великої Британії 2017 року після заручин із Гаррі, Гай переїхав із Торонто разом із нею.
2024 року пес помер. Він знявся у кількох епізодах шоу «З любов’ю, Меган».
«Оскільки багато хто з вас тепер побачить Гая в цьому новому серіалі Netflix, я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я так спустошена його втратою. Думаю, ви теж трохи закохаєтеся», — писала герцогиня після смерті Гая.
Шанувальники на фото звернули увагу не тільки на подарунок Гаррі, а й на малечу Лілібет, зазначивши, яке довге руде волосся у дівчинки.