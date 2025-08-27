Зробила фото на кухні: Меган Маркл показала, який вигляд має її підросла дочка Лілібет

Меган Маркл із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Герцогиня опублікувала у себе у сторіз кадри, показавши, який подарунок їй зробив чоловік принц Гаррі. У відео було знято і їхню маленьку дочку.

На кадрах видно, як дитина розглядає свій подарунок від принца Гаррі. Подарунок, яким так захоплюється Лілібет, — це чорно-біла фотографія Меган у рамці з її улюбленим покійним псом Гаєм.

Принцеса Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Ранковий сюрприз від мого чоловіка», — підписала ролик Меган.

Реклама

Нагадаємо, собаку Меган Маркл взяла у притулку в Канаді 2015 року. А коли переїхала до Великої Британії 2017 року після заручин із Гаррі, Гай переїхав із Торонто разом із нею.

2024 року пес помер. Він знявся у кількох епізодах шоу «З любов’ю, Меган».

«Оскільки багато хто з вас тепер побачить Гая в цьому новому серіалі Netflix, я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я так спустошена його втратою. Думаю, ви теж трохи закохаєтеся», — писала герцогиня після смерті Гая.

Меган і її пес Гай / © instagram.com/aseverofficial

Шанувальники на фото звернули увагу не тільки на подарунок Гаррі, а й на малечу Лілібет, зазначивши, яке довге руде волосся у дівчинки.