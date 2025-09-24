ТСН у соціальних мережах

Суспільство
48
1 хв

Зробила несподіваний вибір: чим особливий образ принцеси Кейт, в якому вона з’явилася на публіці

Принцеса Уельська Кейт несподівано підтримала модний бренд, з яким співпрацювала багато років тому.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Associated Press

Вчора під час візиту до Саутпорту разом із принцом Вільямом принцеса Кейт справила враження черговим елегантним образом. На ній було сіре класичне пальто Maxi City Coat від Jigsaw за 580 доларів, під нього принцеса одягла шовкову блузку з бантом на шиї від Burberry за 1150 доларів, сірі штани та взула шкіряні туфлі-човники з тисненням від Boss.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Модні експерти зійшлися на думці, що Кейт підтримала модний бренд Jigsaw, в якому сама працювала 2006 року, після закінчення Сент-Ендрюського університету 2005 року, отримавши ступінь з історії мистецтв.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Відомо, що Кетрін працювала неповний робочий день у Jigsaw, де займалася закупівлею аксесуарів, проводячи кілька днів на тиждень у лондонському офісі, — пише People.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кейт Міддлтон пішла з Jigsaw 2007 року, щоб працювати в сімейній компанії Party Pieces, а 2010 році заручилася з принцом Вільямом за якого вийшла заміж в квітні 2011-го.

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом / © Associated Press

Принцеса Уельська з чоловіком Вільямом / © Associated Press

Від того часу принцеса Уельська вже одягала речі від Jigsaw на свої королівські виходи, наприклад, вона доповнила своє червоне пальто від Alexander McQueen бантом від цього бренду на різдвяній службі Together at Christmas у грудні 2024 року.

Принцеса Кейт в пальті від Alexander McQueen і з бантом Jigsaw / © Associated Press

Принцеса Кейт в пальті від Alexander McQueen і з бантом Jigsaw / © Associated Press

