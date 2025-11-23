- Дата публікації
Зробив це заради неї: зворушливий вчинок принца Філіпа в день його весілля з принцесою Єлизаветою
20 листопада виповнилося 78 років від дня королівського весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа.
Ми вже згадували цей знаменний день для королівської пари.
Казковий роман покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа почався з кохання з першого погляду — їхня перша зустріч відбулася 1934 року, коли Єлизаветі було лише вісім років. Хоча вони були ще надто юні для стосунків, коли їхні шляхи знову перетнулися в Дартмуті 1939 року, між ними швидко пробігла іскра, оскільки 13-річна принцеса «не зводила очей з» Філіпа Маунтбеттена, якому тоді було 18 років, за словами Меріон Кроуфорд, няні Єлизавети, пише Daily Mail.
А історія кохання, що прийшла згодом, стала справжньою ідилією і призвела до радісних заручин у липні 1947 року, коли щаслива пара з’явилася на балконі Букінгемського палацу під рев тріумфуючого натовпу.
Ця новина стала бажаним променем світла для Лондона, що постраждав від бомбардувань і все ще відновлювався від руйнівних наслідків Другої світової війни.
Все більше втомлюючись від випробувань і негараздів воєнного часу, країна з нетерпінням чекала блиску і гламуру майбутнього королівського весілля, яке мало відбутися лише через чотири місяці, 20 листопада 1947 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Особливо показовим знаком непохитної відданості майбутній нареченій стало те, що принц Філіп навіть кинув палити вранці в день їхнього весілля.
У своїй книжці «Філіп: остаточний портрет» королівський біограф Джайлс Брандрет докладно описав їхнє казкове весілля, зокрема низку помилок, через які цей день опинився на межі провалу, а також рішення Філіпа кинути палити на прохання Єлизавети.
Пояснюючи причини, з яких принцеса благала свого нареченого кинути цю згубну звичку, пан Брандрет написав: «Принцеса Єлизавета бачила, який вплив сигарети мають на її батька, і не хотіла, щоб її чоловік курив». Принц Філіп погодився на такий крок заради своєї майбутньої дружини.
Нагадаємо, історію кохання цієї пари ви можете почитати у нашому матеріалі.