Зробив це заради неї: зворушливий вчинок принца Філіпа в день його весілля з принцесою Єлизаветою

Принц Філіп та принцеса Єлизавета / © Associated Press



Казковий роман покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа почався з кохання з першого погляду — їхня перша зустріч відбулася 1934 року, коли Єлизаветі було лише вісім років. Хоча вони були ще надто юні для стосунків, коли їхні шляхи знову перетнулися в Дартмуті 1939 року, між ними швидко пробігла іскра, оскільки 13-річна принцеса «не зводила очей з» Філіпа Маунтбеттена, якому тоді було 18 років, за словами Меріон Кроуфорд, няні Єлизавети, пише Daily Mail.

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа / © Associated Press

А історія кохання, що прийшла згодом, стала справжньою ідилією і призвела до радісних заручин у липні 1947 року, коли щаслива пара з’явилася на балконі Букінгемського палацу під рев тріумфуючого натовпу.

Ця новина стала бажаним променем світла для Лондона, що постраждав від бомбардувань і все ще відновлювався від руйнівних наслідків Другої світової війни.

Все більше втомлюючись від випробувань і негараздів воєнного часу, країна з нетерпінням чекала блиску і гламуру майбутнього королівського весілля, яке мало відбутися лише через чотири місяці, 20 листопада 1947 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа / © Associated Press

Особливо показовим знаком непохитної відданості майбутній нареченій стало те, що принц Філіп навіть кинув палити вранці в день їхнього весілля.

У своїй книжці «Філіп: остаточний портрет» королівський біограф Джайлс Брандрет докладно описав їхнє казкове весілля, зокрема низку помилок, через які цей день опинився на межі провалу, а також рішення Філіпа кинути палити на прохання Єлизавети.

Пояснюючи причини, з яких принцеса благала свого нареченого кинути цю згубну звичку, пан Брандрет написав: «Принцеса Єлизавета бачила, який вплив сигарети мають на її батька, і не хотіла, щоб її чоловік курив». Принц Філіп погодився на такий крок заради своєї майбутньої дружини.

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп / © Getty Images

Нагадаємо, історію кохання цієї пари ви можете почитати у нашому матеріалі.