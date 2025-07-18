Зробив їй сюрприз: який подарунок король Чарльз подарував королеві Каміллі на день народження

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

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Стало відомо, як цей день, ймовірно, провела Камілла і який сюрприз влаштував для неї її чоловік — король Чарльз III.

За словами колишнього співробітника королівської родини — дворецького Пола Баррелла — Камілла, мабуть, відсвяткувала день народження в приватній обстановці, віддаючи перевагу більш камерній вечірці. Містер Баррелл сказав, що Чарльз, ймовірно, «побалує» Каміллу, і вони відсвяткують її день народження «приватно» на вечірці, можливо, у Кларенс-гаусі. Він також сказав, що вони, можливо, підуть обідати в одне зі своїх «улюблених» місць — The Ritz.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Що стосується подарунків, то відомо, що Чарльз любить дарувати Каміллі прикраси. Тож очікуємо незабаром побачити на Каміллі якийсь новий ювелірний виріб, пише express.co.uk.

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Нагадаємо, на честь дня народження королеви Камілли Букінгемський палац поділився кількома новими портретними фото, авторства королівського фотографа Кріса Джексона. Вони обоє були зняті в садку її будинку Рей Мілл, що знаходиться у графстві Вілтшир.

Королева Камілла / © Getty Images

Також Меган Маркл опублікувала загадкове відео у день народження королеви.