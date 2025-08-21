Зухвало висловився: що сказав принц Філіп королеві Єлизаветі II після весілля Гаррі і Меган

Весілля Гаррі та Меган / © Associated Press

Реклама

Він стверджує, що принц Філіп зітхнув із полегшенням після весілля свого онука принца Гаррі та його американської нареченої Меган Маркл. Гаррі та Меган одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у травні 2018 року.

Грант Гарролд провів сім років у маєтку Гайгроув від 2004-го до 2011 року і у своїй новій книжці «Королівський дворецький: моє чудове життя на королівській службі», яка вийде друком 28 серпня, ділиться своїми роздумами. Ось що він написав про це весілля:

«Коли всі формальності були завершені, ми спостерігали, як щаслива пара, а потім і інші члени королівської родини, вийшли з каплиці. Він описує, як принц Філіп повернувся до своєї дружини, королеви Єлизавети II, і вимовив чотири жорстокі слова: «Слава богу, все скінчено».

Реклама

Королева Єлизавета II і принц Філіп на весіллі Гаррі і Меган, 2018 рік / © Associated Press

Як пише US Weekly, принц Філіп був «привітний» до Меган, коли вона вийшла заміж і увійшла до королівської родини.

Королівська біографка Інгрід Сьюард розповіла виданню 2021 року: «Він був дуже привітний до Меган, тому що, звичайно, вона була новачком, і зовсім іншим новачком. Однак під час роману Меган та Гаррі він був не так часто поряд, бо вийшов на пенсію. Він взагалі не бачив Меган, і він не мав можливості побудувати з нею стосунки».

Після смерті Філіпа у квітні 2021 року герцог і герцогиня Сассекські висловили скорботу щодо нього, опублікувавши офіційну заяву. А за кілька місяців до смерті герцога пара дала скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому торкнулася теми расизму в королівській родині. Кажуть, це інтерв’ю дуже засмутило принца.