Зухвало висловився: що сказав принц Філіп королеві Єлизаветі II після весілля Гаррі і Меган
Колишній королівський дворецький Грант Гарролд згадав зухвале висловлювання покійного принца Філіпа на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.
Він стверджує, що принц Філіп зітхнув із полегшенням після весілля свого онука принца Гаррі та його американської нареченої Меган Маркл. Гаррі та Меган одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у травні 2018 року.
Грант Гарролд провів сім років у маєтку Гайгроув від 2004-го до 2011 року і у своїй новій книжці «Королівський дворецький: моє чудове життя на королівській службі», яка вийде друком 28 серпня, ділиться своїми роздумами. Ось що він написав про це весілля:
«Коли всі формальності були завершені, ми спостерігали, як щаслива пара, а потім і інші члени королівської родини, вийшли з каплиці. Він описує, як принц Філіп повернувся до своєї дружини, королеви Єлизавети II, і вимовив чотири жорстокі слова: «Слава богу, все скінчено».
Як пише US Weekly, принц Філіп був «привітний» до Меган, коли вона вийшла заміж і увійшла до королівської родини.
Королівська біографка Інгрід Сьюард розповіла виданню 2021 року: «Він був дуже привітний до Меган, тому що, звичайно, вона була новачком, і зовсім іншим новачком. Однак під час роману Меган та Гаррі він був не так часто поряд, бо вийшов на пенсію. Він взагалі не бачив Меган, і він не мав можливості побудувати з нею стосунки».
Після смерті Філіпа у квітні 2021 року герцог і герцогиня Сассекські висловили скорботу щодо нього, опублікувавши офіційну заяву. А за кілька місяців до смерті герцога пара дала скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому торкнулася теми расизму в королівській родині. Кажуть, це інтерв’ю дуже засмутило принца.