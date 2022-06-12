Зустріч була короткою: стало відомо, скільки хвилин Єлизавета II виділила для Меган і Гаррі

Під час свого візиту до Великої Британії принц Гаррі та Меган, герцогиня Сассекська зустрічалися з королевою Єлизаветою II у день, коли представили монархині свою дочку Лілібет.

За повідомленнями інсайдерів Гаррі та Меган провели з королевою лише 15 хвилин, саме стільки часу Її Величність змогла виділити для спілкування з парою.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Під час зустрічі 37-річний герцог Сассекський та 40-річна герцогиня Меган вперше представили королеві свою однорічну дочку Лілібет, яку назвали на честь Її Величності. Зустріч їхня відбулася у Віндзорському замку 2 червня, разом із ними також був і їхній 3-річний син Арчі, пише The Sun.

Меган та Гаррі на службі / Фото: Getty Images

А ось принц Вільям зі своїм братом Гаррі та його сім'єю не зустрічався. Очевидно, що стосунки між ними, які сильно розладналися після того, як Меган і Гаррі дали своє скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому заявили, що хтось у королівській родині є расистом, так і не відновилися.

"Принц Вільям все ще глибоко засмучений через те, що його брат Гаррі пішов і почувається розчарованим", - розповів друг герцога Кембриджського.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, після повернення до США принц Гаррі поспішив зайнятися своєю улюбленою справою – зіграти у поло з друзями. У п'ятницю Гаррі грав за команду свого друга Начо Фігераса Los Padres у поло-клубі Cancha de Estrella у Санта-Барбарі, і це був перший раз, коли його бачили на вулиці після повернення до Лос-Анджелесу, 5 червня. Меган не була присутньою на п'ятничній грі, в якій команда Гаррі програла з рахунком 12:8.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

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