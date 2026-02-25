ТСН у соціальних мережах

Зустріч королівської родини Нідерландів із олімпійцями — як вітали медалістів у Гаазі

У вівторок, 24 лютого, король Нідерландів Віллем-Александр та королева Максима разом зі старшою донькою принцесою Амалією зустрілися зі спортсменами-медалістами Зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія зустрілися з олімпійцями

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія зустрілися з олімпійцями / © Getty Images

Цьогорічні Ігри в Мілані стали історично успішними для Нідерландів, адже спортсмени привезли додому 10 золотих, 7 срібни та 3 бронзові медалі. Таким чином збірна Нідерландів посіла третє місце в медальному заліку, поступившись лише Норвегії та Сполученим Штатам.

Саме тому королівська родина зустріла спортсменів з розмахом і вони всі разом позували для спільного фото на сходах палацу у Гаазі. Королева та коль обрали для цього заходу вбрання, яке демонструвало їхню підтримку — у образах обох були помаранчеві кольори, які також присутні у формі збірної.

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія зустрілися з олімпійцями / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія зустрілися з олімпійцями / © Getty Images

Король Віллем-Александр доповнив образ помаранчевою краваткою, а ось Максима одягла монохромний костюм від свого улюбленого бренду Natan, який включав блузку з драпуваннями та поясом і штани. Також королева доповнила це вбрання підборами і деякими прикрасами.

Спадкоємиця престолу — 22-річна Катаріна-Амалія — вирішила одягнути костюм від бренду Max Mara рожевого відтінку, який позичила у матері. Також принцеса одягла бордову водолазку та підбори.

Однак це була не єдина підтримка олімпійців від королівської родини, адже також вони відвідували самі змагання у Мілані і активно вболівали на трибунах.

Королева Максима та король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Александр та принцеса Амалія / © Getty Images

