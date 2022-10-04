Зустріч красивих перших леді: Зеленська у костюмі з вишивкою, Дуда – у сукні з принтом

Перша леді України відвідала з робочим візитом Польщу.
Олена Зеленська зустрілася зі своєю польською колегою Агатою Корнгаузер-Дудою.
Олена подякувала їй за підтримку України. Вона також розповіла про свою фундацію Olena Zelenska Foundation, яку буде рада презентувати у Польщі.
"Більше ніж колега. Перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда для мене є втіленням самої Польщі – самовідданої, дружньої, відкритої для українців з початку загарбницького російського нападу, здатної на вчинки з великої літери", - написала дружина українського президента.
Наразі перші леді працюють над спільним проєктом – це обмін досвідом між українськими та польськими лікарями.
"40 українських медиків уже готові опановувати польські напрацювання у лікуванні опікових травм. Крім того, є запит на обмін досвідом у сфері аеромедичної евакуації", - написала Олена у дописі.
Ще вони обговорили можливість Польщі приймати українських дітей-сиріт.
Для цієї зустрічі Зеленська обрала блакитно-сірий костюм від українського бренду Lake Studio, який складався із жакету без коміра і прямих штанів. На жакеті була гарна квіткова вишивка. Талію Олена підкреслила тонким сірим ремінцем.
Аутфіт перша леді України доповнила шкіряними чорними туфлями на шпильках. Волосся вона уклала у зачіску з локонами, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками.
Агата Корнгаузер-Дуда була одягнена у сукню міді з принтом, зверху якої одягла темно-зелений жакет. Лук вона доповнила замшевими темно-зеленими туфлями. Акуратна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили образ першої леді Польщі.
Нагадаємо, Олена у блакитно-сірому костюмі від українського бренду Lake Studio з'являлася у День Незалежності України, коли вона і її чоловік вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під час захисту нашої країни від російських окупантів.
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