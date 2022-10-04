Зустріч красивих перших леді: Зеленська у костюмі з вишивкою, Дуда – у сукні з принтом

Олена Зеленська зустрілася зі своєю польською колегою Агатою Корнгаузер-Дудою.

Олена подякувала їй за підтримку України. Вона також розповіла про свою фундацію Olena Zelenska Foundation, яку буде рада презентувати у Польщі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Більше ніж колега. Перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда для мене є втіленням самої Польщі – самовідданої, дружньої, відкритої для українців з початку загарбницького російського нападу, здатної на вчинки з великої літери", - написала дружина українського президента.

Наразі перші леді працюють над спільним проєктом – це обмін досвідом між українськими та польськими лікарями.

"40 українських медиків уже готові опановувати польські напрацювання у лікуванні опікових травм. Крім того, є запит на обмін досвідом у сфері аеромедичної евакуації", - написала Олена у дописі.

Ще вони обговорили можливість Польщі приймати українських дітей-сиріт.

Для цієї зустрічі Зеленська обрала блакитно-сірий костюм від українського бренду Lake Studio, який складався із жакету без коміра і прямих штанів. На жакеті була гарна квіткова вишивка. Талію Олена підкреслила тонким сірим ремінцем.

Олена Зеленська і Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт перша леді України доповнила шкіряними чорними туфлями на шпильках. Волосся вона уклала у зачіску з локонами, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Агата Корнгаузер-Дуда була одягнена у сукню міді з принтом, зверху якої одягла темно-зелений жакет. Лук вона доповнила замшевими темно-зеленими туфлями. Акуратна зачіска і макіяж із акцентом на очах завершили образ першої леді Польщі.

Олена Зеленська і Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена у блакитно-сірому костюмі від українського бренду Lake Studio з'являлася у День Незалежності України, коли вона і її чоловік вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули під час захисту нашої країни від російських окупантів.

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