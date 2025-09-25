ТСН у соціальних мережах

Зустріч красивих перших леді: Олена Зеленська у чорних штанях-палацо, Меланія Трамп – у білому костюмі

Перші леді України і США поговорили про захист дітей.

Аліна Онопа
Олена Зеленська і Меланія Трамп

Олена Зеленська і Меланія Трамп / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська у межах офіційного візиту до США зустрілася з першою леді Меланією Трамп. Спільне фото зі своєю американською колегою вона опублікувала в Instagram. На знімку перші леді радісно усміхааються.

Олена Зеленська і Меланія Трамп / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Меланія Трамп / © Instagram Олени Зеленської

«Обговорили спільні для нас цінності, передусім захист дітей і їхнього дитинства.
Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо — за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист — заклик до Путіна про мир для дітей. Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі», — написала Олена у дописі.

На зустрічі Зеленська постала у білому вкороченому жакеті, білому топі і чорних штанях-палацо зі стрілками і поясом. Лук вона доповнила чорними туфлями-човниками і круглою брошкою на жакеті.

Трамп була одягнена у білий костюм, який складався з подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, і в бежеву блузку. Вбрання Меланія скомбінувала з білими гостроносими туфлями.

Нагадаємо, Олена Зеленська на заході у США з’явилася у діловому бежевому костюмі і чорній блузці з V-подібним вирізом.

