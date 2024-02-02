Зустріч перших леді: Олена Зеленська у чорному костюмі, Ельке Бюденбендер – у смарагдовому

Олена Зеленська у межах свого візиту до Берліна зустрілася з першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер. Вона подякувала колезі за підтримку, яку її країна надає Україні, зокрема, за участь у коаліції з повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Олена Зеленська і Ельке Бюденбендер / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Берлін приймає ще один важливий захід – Українсько-німецьку конференцію з питань психічного здоров’я, психосоціальної підтримки та реабілітації.

Ця тема мені особливо близька, адже у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, я ініціювала запуск Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?"

Тож дякую пані Ельке за особисте запрошення на конференцію, під час якої можемо не лише запозичати світові напрацювання, але й ділитися власними. Бо український досвід стійкості унікальний", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська та Ельке Бюденбендер / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена постала у чорному костюмі, який складався із широких штанів та жакета на затин і з цікавою аплікацією на грудях. Талію перша леді підкреслила чорним поясом-шнурком. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі. Хвилясте укладання, ніжний макіяж і золоті сережки завершили лук Зеленської.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Бюденбендер була одягнена у костюм смарагдового кольору, що складався теж із жакета на затин і штанів-палацо. Вбрання вона скомбінувала із зеленими туфлями. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки.

Ельке Бюденбендер / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у Латвії Олена Зеленська з'явилася у діловому бежевому костюмі.

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