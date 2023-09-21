Зустріч перших леді: Олена Зеленська у жилетці з декольте і брошкою-півником, Джилл Байден – у блідо-м'ятному вбранні

Перші леді зустрілися на івенті у межах 78-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Олена Зеленська відвідала захід, організований її американською колегою Джилл Байден у межах 78-ї сесії Генасамблеї ООН.

На ньому Олена поспілкувалася з першою леді США та іншими колегами про спільні цілі на майбутнє.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Світлини із зустрічі Зеленська опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України постала там у сірому костюмі-трійці, який складався з подовженого жакета, жилетки з пікантним декольте і штанів-палацо. Взута вона була у коричневі туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила акуратним укладанням з локонами і макіяжем у ніжних відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, на шиї – делікатний ланцюжок із невеликим кулоном, а до лацкану вона прикріпила символічну брошку із позолоченого срібла у вигляді півника ручної роботи від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Джилл Байден на заході з'явилася у вбранні блідо-м'ятного кольору, яке складалося із блузки із акцентним поясом на талії і спідниці міді. Вона зробила зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і прикрасила руки золотим браслетом і годинником.

Джилл Бадйен і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська отримала з рук подружжя Клінтонів нагороду Clinton Global Citizen Award. На сцені вона постала в чорних штанях-палацо від Six та елегантній білій блузці від A.M.G.

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