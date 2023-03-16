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Зустріч перших леді Польщі і Чехії: Агата Корнгаузер-Дуда в пальті винного відтінку, Єва Павлова – у чорному

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Зустріч перших леді Польщі і Чехії: Агата Корнгаузер-Дуда в пальті винного відтінку, Єва Павлова – у чорному

Фото: Associated Press

Дружини президентів Польщі і Чехії продемоснтрували гарні аутфіти.

Сьогодні, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда зустрічали у себе в гостях, у президентському палаці у Варшаві, нового президента Чехії Петра Павла і його дружину Єву Павлову.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Перша леді Польщі була одягнена в елегантне двобортне пальто винного відтінку із золотими ґудзиками. Образ вона доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Агата зробила укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах. У вуха у неї були екстравагантні золоті сережки.

А перша леді Чехії обрала класичне чорне пальто з поясом на талії, з під-якого визирала сукня з білим коміром. До лацкану Єва прикріпила брошку у вигляді листка з кольорами чеського прапора.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Образ Павлова доповнила чорними туфлями і ніжно-рожевим клатчем. Акуратна зачіска, ніжний макіяж і перлинні сережки завершили лук Єви.

© Associated Press
Фото: Associated Press

До слова, у нашому матеріалі читайте цікаві факти про життя нової леді Чехії.

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Дата публікації
Перегляди
571
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