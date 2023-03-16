Зустріч перших леді Польщі і Чехії: Агата Корнгаузер-Дуда в пальті винного відтінку, Єва Павлова – у чорному

Сьогодні, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда зустрічали у себе в гостях, у президентському палаці у Варшаві, нового президента Чехії Петра Павла і його дружину Єву Павлову.

Фото: Associated Press

Перша леді Польщі була одягнена в елегантне двобортне пальто винного відтінку із золотими ґудзиками. Образ вона доповнила бежевими шкіряними туфлями-човниками.

Фото: Associated Press

Агата зробила укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із акцентом на очах. У вуха у неї були екстравагантні золоті сережки.

А перша леді Чехії обрала класичне чорне пальто з поясом на талії, з під-якого визирала сукня з білим коміром. До лацкану Єва прикріпила брошку у вигляді листка з кольорами чеського прапора.

Фото: Associated Press

Образ Павлова доповнила чорними туфлями і ніжно-рожевим клатчем. Акуратна зачіска, ніжний макіяж і перлинні сережки завершили лук Єви.

Фото: Associated Press

До слова, у нашому матеріалі читайте цікаві факти про життя нової леді Чехії.

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