Зустріч прем'єрок: Джорджа Мелоні в ажурному топі, Метте Фредеріксен – у блакитному жакеті

Джорджа Мелоні і Метте Фредеріксен / © Getty Images

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен із офіційним візитом прибула до Рима. Біля Палаццо Кіджі її зустріла прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Перед діловими переговорами вони оглянули почесну варту.

Мелоні була одягнена у замшевий бежевий жакет, кремовий ажурний топ, під яким була біла білизна, і білі штани-кльош. Аутфіт політикиня доповнила замшевими бежевими гостроносими туфлями з коричневими смужками. Джорджа зробила укладання з локонами, ніжний макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха довгими срібними сережками.

Джорджа Мелоні і Метте Фредеріксен / © Getty Images

На Фредеріксен був блакитний двобортний жакет, білий мереживний топ і чорні штани-кльош, які скомбінуваала з чорними замшевими туфлями на шпильках. Метте зібрала волосся у гладкий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила лук лаконічними золотими сережками-цвяшками.

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Нагадаємо, Джорджа Мелоні у штанному костюмі і з гарними локонами з’явилася на інавгураційній месі Папи Римського.