Зустріч з Уельськими і не лише: розкрито плани поїздки принца Гаррі та Меган Маркл до Лондона

Принц Гаррі має повернутися до Великої Британії наступного місяця. Очікується, що він може взяти з собою у поїздку дружину Меган та двох дітей – Арчі та Лілібет.

Стела відомі деякі подробиці поїздки принца Гаррі на батьківщину. Повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл планують провести у Великій Британії як мінімум тиждень у травні, пара має прилетіти на святкування 10-ї річниці "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Служба відбудеться 8 травня, лише через два дні після того, як їхній син принц Арчі має відсвяткувати свій п'ятий день народження. Але поки що точно не відомо чи візьмуть Меган і Гаррі дітей із собою в цю поїздку, пише express.

За словами інсайдера, Сассекські планували поїхати до Великої Британії 7 травня і зупинитися у секретному місці, сподіваючись провести деякий час зі своєю великою родиною.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Гаррі і Меган планують вечірку з нагоди п'ятого дня народження Арчі у своєму будинку в Монтесіто 6 травня, а наступного дня збиралися вилетіти до Великої Британії приватним літаком. Вони збиралися бути присутніми на ювілейній службі, а потім провести ще кілька днів у країні, щоб діти могли зустрітися з членами родини Гаррі", — йдеться у повідомленні.

Принц Гаррі з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Associated Press

Принц Гаррі особливо хоче возз'єднатися зі своєю сім'єю після новин про те, що король Чарльз та принцеса Кейт борються із раком.

Повідомляється, що принц Гаррі звернувся до принцеси Кейт приватно від імені його і Меган, і вони обоє "дуже засмучені" нещодавнім діагнозом, незважаючи на попередню напруженість у сім'ї.

"Гаррі хотілося б, щоб у Арчі та Лілібет були кращі стосунки зі своїми двоюрідними братами або з дітьми деяких з його друзів", — розповідає джерело. "Він відчуває, що вони надто довго перебували далеко від Великої Британії і хоче почати будувати тут життя, мати другий будинок, який вони можуть регулярно відвідувати".

Принц Гаррі та Меган Маркл на Garden Party у садах Букінгемського палацу 2018 року / Фото: Associated Press

Меган Маркл почувається в Британії незванею гостею, тому рішення про цю поїздку, найімовірніше, ухвалюватиме вона. Але у списку гостей на службі в соборі Святого Павла герцогиня Сассекська значиться. Принц Гаррі тривожиться у зв'язку з поверненням через безпеку для своєї сім'ї.

Нагадаємо, Меган не була в Британії з вересня 2022 року, коли вона була присутня на похороні королеви Єлизавети II разом з рештою членів королівської родини.

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