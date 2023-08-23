Зустрічі за записом: випливли нові подробиці дивного шлюбу князя Альбера II та княгині Шарлін

Пара живе в офіційному шлюбі вже понад 12 років, але, схоже, це зовсім не союз, збудований на щасті та коханні. У ЗМІ давно пишуть про те, що шлюб Шарлін та Альбера на межі краху, але не розлучаються вони заради дітей.

Шарлін та Альбер бачаться тільки за попереднім записом. Ймовірно, їхніми щоденниками займаються прессекретарі, які і вписують ці зустрічі у розклад, про це пише французьке видання voici.fr,

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

І хоча князь неодноразово публічно заявляв, що все в їхній родині добре і розлучатися вони не збираються, життя пари сильно змінилося від того часу, як Шарлін повернулася з клініки у Швейцарії, де проходила лікування. Кажуть, саме після повернення Шарлін і поставила чоловікові умову, і він готовий її виконувати. І сьогодні пара домовляється про зустрічі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Вони ніби разом, але більше не є класичною парою, проте не хочуть розлучатися заради добробуту своїх двох дітей, близнюків Жака та Габріелли. Літню відпустку, за даними видання, сім'я також проведе вчотирьох останніми тижнями серпня. Вони вирушать до райських пейзажів архіпелагу Сангінайрес, біля входу до затоки Аяччо.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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