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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Зустрілася з Альбером та Вільямом: кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала Монако

Спадкоємиця престолу одягла ділове вбрання, яке ідеально підходило для цього заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер

Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер / © Getty Images

У князівстві Монако відбувся Blue Economy and Finance Forum (BEFF). Цей захід відвідала кронпринцеса Швеції Вікторія, де зустрілася з князем Альбером та принцом Вільямом.

47-річна кронпринцеса одягла на цей захід синій діловий костюм із жакетом та завуженими штанами від Veronica Beard. Жакет прикрашали великі ґудзики, а Вікторія носила його в поєднанні з білою футболкою і туфлями на підборах від бренду Gianvito Rossi, який королівські особи обирають дуже часто.

Кронпринцеса Вікторія та принц Вільям / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та принц Вільям / © Getty Images

Волосся вона як завжди уклала в зачіску-пучок і завершила свій образ невеликим клатчем та сережками з перлами.

Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер / © Getty Images

Потім кронпринцеса Вікторія відвідала вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН з океану (UNOC3), організовану президентом Франції Еммануелем Макроном. На заході, що проходив у мальовничому місті Ніцца, зібралися лідери країн, дослідники та активісти для обговорення питань захисту морського життя.

З цієї нагоди Вікторія одягла темний шовковий комбінезон на одне плече від Boss з бантом на плечі, а також доповнила це вбрання клатчем від Gucci і прикрасами лаконічного дизайну.

Кронпринцеса Вікторія, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія, її дочка принцеса Естель та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та король Карл XVI Густав на коронації короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія та король Карл XVI Густав на коронації короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

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