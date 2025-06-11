Зустрілася з Альбером та Вільямом: кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала Монако

Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер / © Getty Images

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У князівстві Монако відбувся Blue Economy and Finance Forum (BEFF). Цей захід відвідала кронпринцеса Швеції Вікторія, де зустрілася з князем Альбером та принцом Вільямом.

47-річна кронпринцеса одягла на цей захід синій діловий костюм із жакетом та завуженими штанами від Veronica Beard. Жакет прикрашали великі ґудзики, а Вікторія носила його в поєднанні з білою футболкою і туфлями на підборах від бренду Gianvito Rossi, який королівські особи обирають дуже часто.

Кронпринцеса Вікторія та принц Вільям / © Getty Images

Волосся вона як завжди уклала в зачіску-пучок і завершила свій образ невеликим клатчем та сережками з перлами.

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Кронпринцеса Вікторія та князь Альбер / © Getty Images

Потім кронпринцеса Вікторія відвідала вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН з океану (UNOC3), організовану президентом Франції Еммануелем Макроном. На заході, що проходив у мальовничому місті Ніцца, зібралися лідери країн, дослідники та активісти для обговорення питань захисту морського життя.

З цієї нагоди Вікторія одягла темний шовковий комбінезон на одне плече від Boss з бантом на плечі, а також доповнила це вбрання клатчем від Gucci і прикрасами лаконічного дизайну.

Кронпринцеса Вікторія, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон / © Associated Press

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