Зустрілася з Альбером та Вільямом: кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала Монако

У князівстві Монако відбувся Blue Economy and Finance Forum (BEFF). Цей захід відвідала кронпринцеса Швеції Вікторія, де зустрілася з князем Альбером та принцом Вільямом.
47-річна кронпринцеса одягла на цей захід синій діловий костюм із жакетом та завуженими штанами від Veronica Beard. Жакет прикрашали великі ґудзики, а Вікторія носила його в поєднанні з білою футболкою і туфлями на підборах від бренду Gianvito Rossi, який королівські особи обирають дуже часто.
Волосся вона як завжди уклала в зачіску-пучок і завершила свій образ невеликим клатчем та сережками з перлами.
Потім кронпринцеса Вікторія відвідала вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН з океану (UNOC3), організовану президентом Франції Еммануелем Макроном. На заході, що проходив у мальовничому місті Ніцца, зібралися лідери країн, дослідники та активісти для обговорення питань захисту морського життя.