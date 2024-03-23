Зустрілася з українськими солдатами: королева Максима відвідала реабілітаційний центр

Її Величність продемонструвала яскраве ділове вбрання на зустрічі та мило поспілкувалася з військовими.

Королева Нідерландів Максима відвідала Військово-реабілітаційний центр Аарденбург у Дорні. Центр обслуговує солдатів та цивільних осіб, які перебувають на відновленні після нещасного випадку, операції, хвороби чи інсульту.

Королева Нідерландів Максима / Фото: Getty Images

Наразі в цьому центрі проходять повторну перевірку та реабілітацію поранені українські солдати.

Під час візиту до центру королева Максима мило поспілкувалася з українськими солдатами, які зараз перебувають у Доорні, а також із їхніми лікарями-реабілітологами та фізіотерапевтами.

Королева Нідерландів Максима / Фото: Getty Images

Її Величність одягла на зустріч діловий костюм від Zara баклажанового кольору, який включав штани та жакет. Також Максима одягла рожеву сорочку та доповнила образ сумкою від Wandler і черевиками від Gianvito Rossi.

Королева Нідерландів Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України король Нідерландів Віллем-Александр та королева Максима опублікували на своїй офіційній сторінці в Instagram пост, який присвятили українському народу. Королівське подружжя підтримало українців у боротьбі за свою свободу.

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