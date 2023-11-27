Зустрілася з зіркою подіуму: принцеса Євгенія відвідала Гранпрі "Формули-1"

Британська принцеса потрапила під приціл папараці.
У неділю на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі відбувся Гранпрі Формули-1, який відвідали знамениті актори, моделі і навіть королівські особи. Серед гостей заходу були помічені принцеса Йоркська Євгенія, онука покійної королеви Єлизавети, та її чоловік Джек Бруксбенк.
Пару помітили фотографи в компанії супермоделі Наомі Кемпбелл, коли вони розмовляли на вулиці. Її королівська Високість була одягнена в чорну сукню на блискавці, яку поєднала з блакитною жилеткою та сумкою Chanel.
Також принцеса доповнила вбрання макіяжем та золотими сережками.
Кадрами із заходу також поділилася Джері Голлівелл — зірка жіночого попгурту Spice Girls. Можна помітити, що на фото з принцесою також позує вона, актор Орландо Блум та Наомі.
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