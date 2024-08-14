Зустрілася зі спортсменами: королева Максима одягла сукню, в якій вперше з'явилася на публіці 13 років тому

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима вітали нідерландських олімпійських спортсменів у палаці Гейс-тен-Бош у Гаазі.

Збірна Нідерландів виборола 34 медалі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Члени королівської родини приїжджали до столиці Франції, щоби підтримати команду, а тепер зустрілися зі спортсменами у палаці.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Королева прибула на зустріч у сукні без рукавів із червоним поясом на талії від Natan Сouture, яку вперше одягла на свій 40-й день народження 13 років тому. До вбрання Її Величність підібрала червоні туфлі з відкритими носами та з бантами від Miu Miu.

Король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Максима доповнила лук сережками-висячками, кількома золотими браслетами на зап'ястях і годинником на чорному ремінці, волосся зібрала в пучок і зробила денний макіяж. Її чоловік Віллем-Олександр одягнув синій костюм, який поєднував із білою сорочкою та строкатою помаранчевою краваткою.

У Instagram королівське подружжя поділилося ще відео із зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми показували вам спортивний лук королеви з Олімпіади.

Читайте також: