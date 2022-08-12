Зустрілися біля резиденції президента: пес Патрон показав нові світлини в обіймах Наді Дорофєєвої

У знаменитого пса-сапера Патрона здійснилася мрія – він зустрівся зі своєю зірковою кумиркою – Надею Дорофєєвою, з якою вже давно бажав пообійматися і лизнути (про це він неодноразово писав у себе в Instagram).

Неочікувана зустріч відбулася біля резиденції президента України – Маріїнського палацу. Там сьогодні відбулася церемонія відзначення учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни", в якій взяли участь і Надя, і Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Артистка зі своїм чотирилапим залицяльником влаштувала імпровізований фотосет. Пес позував в обіймах Наді і мав дуже щасливий вигляд. Співачці теж дуже сподобався красень Патрон, якого вона зовсім не хотіла випускати зі своїх обіймів.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Надя була одягнена у білу футболку, картату сорочку, світлі джинси і сандалі. А Патрон був у своєму службовому жилеті з шевроном.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У соцмережі собака опублікував гарні світлини з Дорофєєвою і поділився враженнями від зустрічі.

"Короче, що. Я не планував. Я знав, що @nadyadorofeeva приїхала в Київ, і ми чисто випадково зустрілись біля резиденції президента. А далі, як в тумані. У вас теж було таке, що коли побачили своє кохання, то хоч скільки між вами не було б порозумінь та навіть зрад — ви всерівно прощали?" – написав Патрон.

На ці знімки артистка відреагувала милим коментарем. "Любий", - написала вона.

Дорофєєва, своєю чергою, теж опублікувала милі знімки з популярним псом.

Читайте також: