Зустрілися на Олімпіаді: стильні королеви Сільвія та Софія побалакали на трибунах

Її відвідали князь Монако Альбер II, який прибув знову без своєї дружини Шарлін, а також король Швеції Карл Густав, його дружина королева Сільвія та королева Іспанії Софія. Їх усіх зазнімкували на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі.

Королева Сільвія з'явилася на заході в м'ятній сукні лаконічного прямого силуету і короткому молочному жакеті, вона доповнила свій образ бежевими туфлями-човниками на підборах, брошкою на жакеті, декількома прикрасами на шиї, а також золотими браслетами, годинником, блискучою каблучкою та французьким манікюром. У неї була лаконічна зачіска та макіяж на обличчі.

Король Карл Густав, королева Сільвія та королева Софія / Фото: Getty Images

Королева Софія стояла поруч і була одягнена в квітчасту туніку та штани до тону, а також білі еспадрильї на платформі. На її шиї було, як завжди, безліч прикрас, у вухах сережки-висячки, а на обличчі макіяж і укладене волосся.

Днями іспанська королева також побувала на одному зі змагань Олімпійських ігор, приїхавши підтримати спортсменів з Іспанії.

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