Зустрілися на Вімблдоні: Еліна Світоліна запостила фото з Девідом Бекхемом

У своєму Instagram сторіз Еліна опублікувала фотографію, яку зробила з Бексом. Спортсменка зображена у білій футболці, сірій спортивній кофті та коротких чорних шортах. У неї розпущене волосся, на обличчі легкий макіяж, а у вухах сережки-висячки.

Девід Бекхем з мамою Сандрою Бекхем на Вімблдоні / Фото: Getty Images

Девід Бекхем, який завітав на перший день Вімблдонсого турніру разом зі своєю мамою Сандрою, одягнений у пісочний класичний костюм, світлу сорочку та трикотажну краватку. Він усміхається, позуючи поряд із українською тенісисткою.

Еліна Світоліна та Девід Бекхем на Вімблдоні / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна, зазначимо, сьогодні на Вімблдоні зіграє з польською тенісисткою Магдою Лінетт. Минулого року українці вдалося дійти півфіналу тенісного турніру в Лондоні. Бажаємо їй перемоги і цього року.

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