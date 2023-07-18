Зустрілися на зніманнях: Олена Зеленська у сорочці з плісованими манжетами, Катя Осадча у сукні з вишивкою

Олена Зеленська взяла участь у зніманнях першого епізоду документального серіалу "Родина для кожної дитини", створеного за підтримки ЮНІСЕФ і Міністерства соціальної політики.

В Instagram вона опублікувала світлини, на яких зазнімкована із ведучою проєкту Катериною Осадчою, яка досліджує, як саме українці можуть допомогти дітям, що втратили батьків, і зробити перехід до сімейного виховання швидшим та зрозумілішим.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Кожній дитині потрібна родина. Начебто проста істина, але за нею ховається масштабний складний процес: Україна прагне відмовитися від інституційних форм виховання дітей – того, що ми називаємо інтернатами, – на користь сімейних", – зазначила перша леді.

Для знімань Олена обрала світлий костюм, який складався із подовженого асиметричного жакета з прихованими ґудзиками і цікавою брошкоб-голкою на лацкані та спідниці міді, а також блакитна сорочка з плісованими манжетами. Вбрання Зеленська доповнила блакитними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На Осадчій була кремова сукня-сорочка на ґудзиках, поясом на талії і золота вишивка у вигляді колосків пшениці на рукавах. Лук вона доповнила бежевими туфлями на шпильках. Ведуча зробила акуратне укладання. Макіяж у природних відтінках і прикрасила шию ланцюжками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська днями зустрічали у себе в гостях, у Маріїнському палаці, президента Південної Кореї Юн Сук Йол. Цього дня Зеленська продемонструвала вишуканий аутфіт. На ній було сіро-пурпурне вбрання від українського бренду A.M.G.

Читайте також: