Зустрілися в Гайгроув-гаусі: король Чарльз запропонував Девіду Бекхему важливу роль

1 червня The King's Foundation оголосив, що 49-річний ексфутболіст Девід Бекхем став послом фонду, який Чарльз заснував 1990 року ще принцом Уельським.

Колишній капітан збірної Англії з футболу на початку травня відвідав маєток короля Highgrove House, щоб зустрітися з монархом, дізнатися більше про фонд та ознайомитися з деякими освітніми програмами благодійної організації на семінарах на місці.

Королівський фонд щорічно пропонує освітні курси приблизно для 15 000 студентів, а також програми здоров'я та добробуту ще для 2 000 осіб щороку, пише People. Інші ініціативи включають проєкти відновлення по всій Великій Британії та за кордоном, спрямовані на відродження спільнот та історичних будівель.

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"Для мене велика честь стати послом The King's Foundation. Було надихаюче почути від Його Величності про проєкти та амбіції Фонду під час мого нещодавнього візиту до Гайгроув Гарденса… Як людина, яка виросла в Лондоні, але полюбила сільську місцевість, я з нетерпінням чекаю на можливість підтримати освітні програми Фонду та зусилля, спрямовані на те, щоб молоді люди краще розуміли природу❤️ і ми поділилися порадами з бджільництва", — написав Бекхем у підписі до опублікованих фотографій у своєму блогу в Instagram.

Бджільництво — нове хобі Бекхема, яке він розділяє з королевою Каміллою і принцесою Уельської Кетрін.

Нагадаємо, Девід Бекхем отримав Орден Британської імперії від королеви Єлизавети ІІ за заслуги перед футболом 2003 року.

Девід Бекхем стоїть зі своєю дружиною Вікторією, демонструє Орден Британської імперії, який він отримав від британської королеви Єлизавети ІІ у Букінгемському палаці, 27 грудня 2003 року у Лондоні. / Фото: Getty Images

А 2022-го, як і багато британців, 12 годин простояв у черзі в Лондоні, щоб віддати шану покійній королеві Єлизаветі II у Вестмінстер-голі після її смерті.

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