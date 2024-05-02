Зустрілися за келихом: королеву Каміллу заскочили з експрем'єр-міністеркою Терезою Мей

Колишня прем'єр-міністр, а нині політикиня, дипломатка та державна діячка Великої Британії відвідала прийом у Букінгемському палаці, організований королевою Каміллою.
На заході на честь тих, хто підтримує людей, які пережили сексуальне насильство в Букінгемському палаці, зібралося багато гостей. Камілла, виголосила промову на прийомі і люб'язно побалакала з багатьма гостями. З Терезою Мей вони також були заскочені фотографом під час жвавої бесіди за келихом.
Пані Мей була в чорному жакеті в синій принт, у блискучому топі під ним, із перлинним кольє на шиї та в перлинних сережках. Сиве волосся політикиня не фарбує, а ось на губи нанесла яскраву червону помаду. Від манікюру Тереза також відмовилася.
Образ королеви Камілли з прийому ми показували раніше. Також до палацу приїжджала дружина колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона – Керрі Джонсон. Вона мала чарівний вигляд в червоній сукні та шкіряних туфлях-човниках.
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