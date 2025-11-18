Зустрілися без Летиції: король Іспанії прийняв у палаці Сарсуела президента Зеленського

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

Володимир Зеленський під час поїздки до Іспанії відвідав аудієнцію у короля Філіпа VI, яка відбулася у палаці Сарсуела в Мадриді. Президент України подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії — за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні.

На аудієнцію президент приїхав у чорному піджаку та чорній сорочці, штанях і взутий у чорні черевики. Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, білій смугастій сорочці та з жовтою краваткою в цятку. Дружина короля — королева Летиція — на зустрічі, на жаль, присутня не була і не змогла потішити нас своїм черговим стильним образом.

У травні 2024 року королева Летиція була присутня на зустрічі із президентом України.

Раніше, нагадаємо, у схожому образі президент Зеленський приїжджав на зустріч до короля Великої Британії Чарльза III.