Зустрілися без Летиції: король Іспанії прийняв у палаці Сарсуела президента Зеленського
Президент України прибув на зустріч до іспанського монарха в чорному костюмі.
Володимир Зеленський під час поїздки до Іспанії відвідав аудієнцію у короля Філіпа VI, яка відбулася у палаці Сарсуела в Мадриді. Президент України подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії — за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні.
На аудієнцію президент приїхав у чорному піджаку та чорній сорочці, штанях і взутий у чорні черевики. Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, білій смугастій сорочці та з жовтою краваткою в цятку. Дружина короля — королева Летиція — на зустрічі, на жаль, присутня не була і не змогла потішити нас своїм черговим стильним образом.
У травні 2024 року королева Летиція була присутня на зустрічі із президентом України.
Раніше, нагадаємо, у схожому образі президент Зеленський приїжджав на зустріч до короля Великої Британії Чарльза III.