Суспільство
256
1 хв

Зустрілися без Летиції: король Іспанії прийняв у палаці Сарсуела президента Зеленського

Президент України прибув на зустріч до іспанського монарха в чорному костюмі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Володимир Зеленський та король Філіп VI

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

Володимир Зеленський під час поїздки до Іспанії відвідав аудієнцію у короля Філіпа VI, яка відбулася у палаці Сарсуела в Мадриді. Президент України подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії — за військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у цій країні.

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

На аудієнцію президент приїхав у чорному піджаку та чорній сорочці, штанях і взутий у чорні черевики. Король Філіп VI був у чорному класичному костюмі, білій смугастій сорочці та з жовтою краваткою в цятку. Дружина короля — королева Летиція — на зустрічі, на жаль, присутня не була і не змогла потішити нас своїм черговим стильним образом.

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Getty Images

У травні 2024 року королева Летиція була присутня на зустрічі із президентом України.

Королева Летиція, Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Associated Press

Королева Летиція, Володимир Зеленський і король Філіп VI / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, у схожому образі президент Зеленський приїжджав на зустріч до короля Великої Британії Чарльза III.

256
