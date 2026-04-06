ТСН у соціальних мережах

Зустрілися два садівники: сер Девід Бекхем відвідав короля Чарльза в Гайгроуві

Король Чарльз і сер Девід Бекхем возз'єдналися минулого тижня в Гайгроуві, графство Глостершир, для роботи над новим захопливим проєктом, пов'язаним із їхнім спільним хобі, а саме садівництвом.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз і сер Девід Бекхем

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Getty Images

Чарльз і Девід зустрілися з командою, що стоїть за проєктом «Цікавий сад» Королівського садівничого товариства (RHS) і Фонду короля, в Гайгроуві, щоб обговорити проєкт саду для виставки RHS Chelsea Flower Show, мета якого — пробудити і заохотити цікавість публіки до садівництва.

Алан Тітчмарш, кавалер ордена Британської імперії, та Френсіс Тофілл з Гайгроува прибули на зустріч, щоб затвердити дизайн для виставки квітів RHS Chelsea Flower Show цього року, пише Hello!.

Алан Тітчмарш, король Чарльз, сер Девід Бекхем і Френсіс Тофілл / © Getty Images

Алан Тітчмарш, король Чарльз, сер Девід Бекхем і Френсіс Тофілл / © Getty Images

"Групу об'єднує любов до садівництва та природи, а також надія на те, що нове покоління молодих людей у майбутньому розгляне кар'єру у сфері садівництва", — йдеться в пресрелізі.

Вирішили, що в саду з'явиться вулик, натхнений пристрастю сера Девіда і Чарльза до бджільництва — хобі, яке також розділяє принцеса Уельська.

«І Фонд короля, і Королівське садівниче товариство роблять величезну роботу із захисту та популяризації зелених зон по всій Великій Британії. Я хочу допомогти новому поколінню оцінити переваги природи та зайнятися садівництвом. Було чудово брати участь у створенні "Цікавого саду", і я з нетерпінням чекаю, коли люди побачать його на виставці RHS Chelsea Flower Show », — сказав на зустрічі сер Девід Бекхем.

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Getty Images

Король Чарльз і сер Девід Бекхем / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці 2025 року король Чарльз посвятив Девіда Бекхема у лицарі на церемонії нагородження у Віндзорському замку у листопаді.

