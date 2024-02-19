Зустрівся з Бекхемом та обіймався з іншою Кейт: принц Вільям відвідав церемонію BAFTA

Принц Уельський відвідав сьогодні церемонію вручення премії BAFTA, що відбулася у Лондоні. Він президент BAFTA від 2010 року.
Вільям сам пройшов червоною килимовою доріжкою 77-ї церемонії вручення кінопремії BAFTA, яка відбулася в Королівській фестивальній залі в Лондоні, тоді як його дружина принцеса Уельська продовжує відновлення після перенесеної минулого місяця операції на черевній порожнині.
Вільям одягнув темно-синій оксамитовий смокінг із чорними лацканами, чорні штани, краватку-метелика та білу сорочку.
На церемонії принца сфотографували в компанії австралійської акторки Кейт Бланшетт. Вони тепло привітали одне одного обіймами. Бланшетт також сяяла з Вільямом на доріжці його екологічної премії Earthshot, що відбулася в листопаді 2023 року в Сингапурі.
Також Вільям привітав свого друга Девіда Бекхема. Ексспортсмен також завітав на світську церемонію в британській столиці і, схоже, був там також без своєї дружини.
Нагадаємо, раніше ми згадували спільні виходи Вільяма та Кейт на церемонії BAFTA у різні роки.
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