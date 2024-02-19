Зустрівся з Бекхемом та обіймався з іншою Кейт: принц Вільям відвідав церемонію BAFTA

Принц Уельський відвідав сьогодні церемонію вручення премії BAFTA, що відбулася у Лондоні. Він президент BAFTA від 2010 року.

Вільям сам пройшов червоною килимовою доріжкою 77-ї церемонії вручення кінопремії BAFTA, яка відбулася в Королівській фестивальній залі в Лондоні, тоді як його дружина принцеса Уельська продовжує відновлення після перенесеної минулого місяця операції на черевній порожнині.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Вільям одягнув темно-синій оксамитовий смокінг із чорними лацканами, чорні штани, краватку-метелика та білу сорочку.

На церемонії принца сфотографували в компанії австралійської акторки Кейт Бланшетт. Вони тепло привітали одне одного обіймами. Бланшетт також сяяла з Вільямом на доріжці його екологічної премії Earthshot, що відбулася в листопаді 2023 року в Сингапурі.

Кейт Бланшетт та принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт та принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Також Вільям привітав свого друга Девіда Бекхема. Ексспортсмен також завітав на світську церемонію в британській столиці і, схоже, був там також без своєї дружини.

Принц Вільям та Девід Бекхем на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували спільні виходи Вільяма та Кейт на церемонії BAFTA у різні роки.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

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