Зустрівся з українцями та подякував військовим: принц Вільям побував у Польщі

Принц Уельський здійснив несподівану поїздку до Польщі, щоб подякувати людям за їхню людяність та гостинність під час війни, що триває в Україні, а також зустрівся з військовими та біженцями.

40-річний принц Вільям зустрівся з військовослужбовцями із Великої Британії та Польщі, які допомагають навчати українських бійців. Потім він попрямував до Варшави, щоб зустрітися з українцями, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі, поки в їхній рідній країні триває війна, розв'язана Росією.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Це перша поїздка принца Вільяма від 2017 року до Польщі, коли він приїжджав до країни разом зі своєю дружиною Кейт та дітьми, принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

Як розповів журналу People представник принца Вільяма, майбутній король хотів подивитися в очі польському народу і дякувати за все, що вони зробили. Це головне послання, яке він доносив до польських та британських військових.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

"Наші народи мають міцні зв'язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою і вашою свободою, ці зв'язки ще більше зміцнюються", - сказав Вільям, перебуваючи у Варшаві. "Я тут, тому що хочу особисто подякувати польським і британським військам, які працюють у тісній співпраці. Я також хочу віддати належне тій людяності польського народу, що надихає. Ви відкрили свої серця так само, як і свої будинки".

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Під час візитів до військових неподалік Жешува на південному сході країни принц Уельський відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони, яка брала активну участь у наданні підтримки Україні та де британські та місцеві війська встановили тісні зв'язки. Він також зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Потім Вільям попрямував до британських збройних сил, що розташовані поблизу. Цей район розташований в точці опори, де союзники зі США, Великої Британії та всього світу надають артилерію та зброю захисникам кордону.

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"Дякую, що прийняли мене сьогодні. Я просто хотів прийти сюди особисто, щоб сказати "дякую" за все, що ви робите — охороняєте всіх тут і стежте за тим, що відбувається. Просто дякую за те, що ви робите з дня в день день", - додав він. "Я знаю, що деякі з вас добігають кінця свого перебування тут. Ви робите дійсно важливу роботу тут, і захист наших свобод дійсно важлива справа. І всі на батьківщині повністю підтримують вас. І все, що ви робите з нашими польськими колегами для забезпечення цієї безпеки, дійсно важливо. Приємно познайомитися та удачі", - сказав Вільям.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

У Варшаві принц Уельський зустрівся із тимчасово переміщеними сюди українцями. Він поспілкувався з людьми, зробив селфі з дітьми та навіть зіграв із однією з дівчат у парний пінг-понг.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Сьогодні принц Вільям вшанує пам'ять загиблих на війні біля Могили Невідомого солдата та проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Президентському палаці.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц та принцеса Уельські неодноразово виступали із заявами про підтримку України, а принцеса Кейт особисто зустрічалася з першою леді України Оленою Зеленською у вересні 2022 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Також у лютому 2023-го президент Зеленський мав аудієнцію у короля Чарльза III.

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