Звичка на роки: що любила робити у своїй спальні у Балморалі королева Єлизавета II

Щоліта королева Єлизавета II проводила у своєму улюбленому замку Балморал, у Шотландії. Після її смерті у вересні 2022 року її колишній дворецький розповів про цікаву звичку, яку монархиня наслідувала багато років перебування в замку.

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл, який працював разом із покійною принцесою Діаною протягом 10 років, розповів про одну річ, щодо якої королева Єлизавета II була непохитною під час перебування в Балморалі.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

"Їй подобалося те, що вікна її спальні були відкриті щоночі, і щоночі вона могла дихати свіжим гірським повітрям. Хіба не іронічно, що вона померла там? Я маю на увазі, що вона померла в будинку, який любила, в будинку, який майже не чіпали від того часу, як королева Вікторія жила там 100 років тому і вона любила цей скромний спосіб життя. З серпня до початку жовтня вона ніколи не зачиняла вікна своєї спальні", — каже дворецький.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Баррел додав, що іноді Єлизавета II була вкрита кількома ковдрами, тому що в жовтні в її спальні було особливо прохолодно, пише express.

Монархиня померла в Балморалі 8 вересня минулого року, і цього року члени її сім'ї повинні вшанувати її пам'ять вперше від моменту її смерті. Вже відомо, що король Чарльз має намір провести цей день на самоті. А Кейт та Вільям віддадуть шану покійній королеві і на них у цей день буде покладено особливу роль.

Королева Єлизавета II зі своєю родиною у Балморалі / Фото: Associated Press

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