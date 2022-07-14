Зворушила всіх на фото із собакою: герцогиня Камілла влаштувала прийом для благодійної організації

Герцогиня Корнуольська сьогодні розрізала ще один торт, але вже не на честь свого майбутнього 75-річчя.

Її Високість відвідала святкування 160-річчя благодійної організації Battersea Dogs and Cats Home, яке відбулося у їхній з принцом Чарльзом резиденції Кларенс-хаусі в Лондоні.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Притулок був заснований в Англії 1860 року і приймає собак і кішок, надає їм кваліфіковану допомогу, якої вони потребують, і знаходить їм нові будинки, які їм підходять.

На одному з фото Каміллу сфотографували в той момент, коли один із вихованців фонду намагався її понюхати чи лизнути. Герцогиня зворушилася від такого моменту. Камілла також має двох собак джек-рассел-тер'єрів, яких колись герцогиня взяла саме з цього притулку.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Герцогиня Корнуольська була в квітковій сукні та сонцезахисних окулярах, лук свій доповнила кількома прикрасами.

Захід також відвідала британська ведуча Аманда Голден. Вона була в літній сукні з блакитною сумкою через плече, а на руці у неї був схожий браслет, як у герцогині Камілли.

Аманда Голден та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

17 липня, нагадаємо, герцогиня Корнуольська відсвяткує 75-річчя. З цієї нагоди вона знялася у кількох фотосесіях, а також планує організувати тихий та скромний домашній обід.

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