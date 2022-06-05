Зворушлива промова Вільяма та діти Кембриджських у центрі уваги: як минув ювілейний концерт на честь Єлизавети II

У суботу перед Букінгемським палацом відбувся концерт на честь 70-річного правління королеви Єлизавети ІІ.
Багато членів королівської сім'ї на чолі з принцом Чарльзом та герцогинею Каміллою, а також принцом Вільямом та герцогинею Кейт зібралися на святкуванні.
96-річна Єлизавета II відкрила двері своєї офіційної резиденції в Лондоні — Букінгемського палацу для 22 000 гостей у суботу для "Платинової вечірки", присвяченої вкладу Великобританії та Співдружності в моду, спорт, навколишнє середовище та музику під час її рекордного правління.
Сама королева не була присутня на концерті через проблеми з пересуванням, Її Величність дивилася шоу по телевізору з дому у Віндзорському замку.
А ось герцог і герцогиня Кембриджські щойно повернувшись із поїздки до Уельсу разом зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою були присутні на зірковому шоу. Принцеса знову привернула увагу фотографів своїми нестримними емоціями.
Під час концерту принци Вільям та Чарльз вимовили зворушливі речі.
"Хоча нічия бабуся не дякує їм за те, що вони говорять про її вік, моя власна бабуся живе вже майже сторіччя. За цей час людство отримало вигоду з неймовірних технологічних розробок та наукових проривів. І хоча ці прориви підвищили наше усвідомлення того впливу, який люди здійснюють на наш світ, наша планета стала більш крихкою. Сьогодні, 2022 року, коли королева святкує свій платиновий ювілей, нагальна потреба захистити і відновити нашу планету ніколи не була такою актуальною", — сказав принц Вільям.
Серед інших членів королівської сім'ї, присутніх на шоу, були принц Едвард і Софі, графиня Весекська зі своїми дітьми Луїзою та Джеймсом, принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці; принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, Пітер Філліпс та його дочки, Зара та Майк Тіндалли, герцог та герцогиня Глостерські, герцог Кентський; принц Майкл і принцеса Майкл Кентські та Сара Чатто та її сім'я.
Меган Маркл та принц Гаррі також не були присутні на урочистостях. Пара цього дня святкувала день народження своєї доньки Лілібет.
Читайте також:
- У перламутровому вбранні та розкішних прикрасах: вишуканий образ принцеси Анни
- Елегантна і в сережках королеви: герцогиня Кембриджська обрала для служби у церкві оригінальний образ
- Інцидент на святкуванні ювілею Єлизавети II: двом королівським гвардійцям стало погано