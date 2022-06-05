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Зворушлива промова Вільяма та діти Кембриджських у центрі уваги: як минув ювілейний концерт на честь Єлизавети II

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Зворушлива промова Вільяма та діти Кембриджських у центрі уваги: як минув ювілейний концерт на честь Єлизавети II

Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Associated Press

У суботу перед Букінгемським палацом відбувся концерт на честь 70-річного правління королеви Єлизавети ІІ.

Багато членів королівської сім'ї на чолі з принцом Чарльзом та герцогинею Каміллою, а також принцом Вільямом та герцогинею Кейт зібралися на святкуванні.

Принц Чарльз та Камілла / © Associated Press
Принц Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

96-річна Єлизавета II відкрила двері своєї офіційної резиденції в Лондоні — Букінгемського палацу для 22 000 гостей у суботу для "Платинової вечірки", присвяченої вкладу Великобританії та Співдружності в моду, спорт, навколишнє середовище та музику під час її рекордного правління.

Принц Чарльз та Камілла / © Associated Press
Принц Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Сама королева не була присутня на концерті через проблеми з пересуванням, Її Величність дивилася шоу по телевізору з дому у Віндзорському замку.

А ось герцог і герцогиня Кембриджські щойно повернувшись із поїздки до Уельсу разом зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою були присутні на зірковому шоу. Принцеса знову привернула увагу фотографів своїми нестримними емоціями.

Принцеса Шарлотта / © Associated Press
Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Під час концерту принци Вільям та Чарльз вимовили зворушливі речі.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press
Принцеса Шарлотта та принц Джордж / © Associated Press
Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Associated Press

"Хоча нічия бабуся не дякує їм за те, що вони говорять про її вік, моя власна бабуся живе вже майже сторіччя. За цей час людство отримало вигоду з неймовірних технологічних розробок та наукових проривів. І хоча ці прориви підвищили наше усвідомлення того впливу, який люди здійснюють на наш світ, наша планета стала більш крихкою. Сьогодні, 2022 року, коли королева святкує свій платиновий ювілей, нагальна потреба захистити і відновити нашу планету ніколи не була такою актуальною", — сказав принц Вільям.

Принц Чарльз та Камілла / © Associated Press
Принц Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Серед інших членів королівської сім'ї, присутніх на шоу, були принц Едвард і Софі, графиня Весекська зі своїми дітьми Луїзою та Джеймсом, принцеса Анна та сер Тімоті Лоуренс, принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці; принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, Пітер Філліпс та його дочки, Зара та Майк Тіндалли, герцог та герцогиня Глостерські, герцог Кентський; принц Майкл і принцеса Майкл Кентські та Сара Чатто та її сім'я.

Принцеса Беатріс / © Associated Press
Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press
Принц Чарльз та принцеса Анна / © Associated Press
Принц Чарльз та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі також не були присутні на урочистостях. Пара цього дня святкувала день народження своєї доньки Лілібет.

Принц Джордж і принц Вільм'я / © Associated Press
Принц Джордж і принц Вільм'я / Фото: Associated Press
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press
Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Євгена / © Associated Press
Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Євгена / Фото: Associated Press
Герцогиня Кембриджська / © Associated Press
Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press
Борис Джонсон із дружиною Керрі / © Associated Press
Борис Джонсон із дружиною Керрі / Фото: Associated Press

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