Зворушливі слова короля: що сказав Чарльз III у своїй різдвяній промові

На Різдво король Великої Британії Чарльз III направив святкові побажання нації.
У своїй різдвяній промові 2024 року монарх віддав шану "самовідданим лікарям і медсестрам", які підтримували його та його родину в "невизначеності та тривогах хвороби", розмірковуючи про важкий для королівської родини рік.
Послання короля записували у каплиці Фіцровія у Лондоні. У ньому Чарльз III сказав:
"Я говорю з вами сьогодні з каплиці колишньої лікарні Міддлсекс в Лондоні, яка тепер сама по собі є жвавим громадським простором, і думаю насамперед про багато тисяч професіоналів і волонтерів тут, у Сполученому Королівстві та по всій Співдружності, які за допомогою своїх навичок і по доброті свого серця піклуються про інших — часто на шкоду собі. З особистого погляду я висловлюю особливу, сердечну подяку безкорисливим лікарям та медсестрам, які цього року підтримували мене та інших членів моєї родини в період невизначеності та тривог, пов'язаних із хворобою, та допомагали забезпечити нам необхідні сили, турботу та комфорт. Я також глибоко вдячний усім тим, хто висловив нам свої добрі слова співчуття та підтримки”, - йдеться у посланні монарха, цитує його слова слова журнал Hello!
Нагадаємо, у Чарльза та його невістки, принцеси Уельської Кейт, з різницею у кілька тижнів діагностували рак. Кейт завершила курс хіміотерапії у вересні, а Чарльз продовжить лікування 2025 року.
Монарх також торкнувся теми важливості спільноти, сказавши: "Усі ми на певному етапі життя переживаємо ті чи інші страждання, чи то душевні чи фізичні. Ступінь, в якій ми допомагаємо одне одному і отримуємо підтримку одне від одного, незалежно від того, чи віруючі ми чи ні, є мірою нашої цивілізації як нації. Саме це постійно мене вражає, коли я та моя сім'я зустрічаємось і слухаємо тих, хто присвячує своє життя допомозі іншим", — сказав король.
Нагадаємо, промова короля транслювалася у Великій Британії на Різдво і Чарльз із сім'єю слухали її згідно з давньою традицією після святкового обіду в Сандрінгемі.
Читайте також:
- Це не просто так: чому королева Камілла та принцеса Кейт приїхали на службу у схожих образах
- Квіти, подарунки та обійми: принцеса Кейт тепло спілкувалася з публікою в Сандрінгемі
- Носила спідниці, принти та стримані сукні: згадуємо образи Меган Маркл 2024 року