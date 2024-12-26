Зворушливі слова короля: що сказав Чарльз III у своїй різдвяній промові

У своїй різдвяній промові 2024 року монарх віддав шану "самовідданим лікарям і медсестрам", які підтримували його та його родину в "невизначеності та тривогах хвороби", розмірковуючи про важкий для королівської родини рік.

Послання короля записували у каплиці Фіцровія у Лондоні. У ньому Чарльз III сказав:

"Я говорю з вами сьогодні з каплиці колишньої лікарні Міддлсекс в Лондоні, яка тепер сама по собі є жвавим громадським простором, і думаю насамперед про багато тисяч професіоналів і волонтерів тут, у Сполученому Королівстві та по всій Співдружності, які за допомогою своїх навичок і по доброті свого серця піклуються про інших — часто на шкоду собі. З особистого погляду я висловлюю особливу, сердечну подяку безкорисливим лікарям та медсестрам, які цього року підтримували мене та інших членів моєї родини в період невизначеності та тривог, пов'язаних із хворобою, та допомагали забезпечити нам необхідні сили, турботу та комфорт. Я також глибоко вдячний усім тим, хто висловив нам свої добрі слова співчуття та підтримки”, - йдеться у посланні монарха, цитує його слова слова журнал Hello!

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Чарльза та його невістки, принцеси Уельської Кейт, з різницею у кілька тижнів діагностували рак. Кейт завершила курс хіміотерапії у вересні, а Чарльз продовжить лікування 2025 року.

Монарх також торкнувся теми важливості спільноти, сказавши: "Усі ми на певному етапі життя переживаємо ті чи інші страждання, чи то душевні чи фізичні. Ступінь, в якій ми допомагаємо одне одному і отримуємо підтримку одне від одного, незалежно від того, чи віруючі ми чи ні, є мірою нашої цивілізації як нації. Саме це постійно мене вражає, коли я та моя сім'я зустрічаємось і слухаємо тих, хто присвячує своє життя допомозі іншим", — сказав король.

Нагадаємо, промова короля транслювалася у Великій Британії на Різдво і Чарльз із сім'єю слухали її згідно з давньою традицією після святкового обіду в Сандрінгемі.

Королева Камілла та король Чарльз у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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