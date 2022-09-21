Зворушливий жест Гаррі: як принц підтримував дружину Меган на прощанні з Єлизаветою II

Очевидець розповів журналістам, що принц Гаррі як міг намагався зробити все, щоб його дружина Меган почувалася комфортно в оточенні королівської родини.

Не секрет, що Меган, герцогиня Сассекська ображена на багатьох членів сім'ї, про що недвозначно розповідала у численних інтерв'ю і навіть у своєму подкасті "Архетипи".

На похороні королеви Єлизавети II її онук Гаррі брав участь у процесії, а його дружині Меган довелося приїхати до абатства одній і якийсь час перебувати без підтримки чоловіка.

Один із гостей служби поділився з People деякими моментами, які він бачив між герцогом та герцогинею Сассекськими під час державного похорону у Вестмінстерському абатстві.

Принц Гаррі та герцогиня Меган з королівською родиною / Фото: Associated Press

"Ви бачили, як Гаррі заспокоював Меган, коли вони йшли разом і повинні були йти в різні боки? Я помітив, наскільки Гаррі підтримував Меган, — продовжив він. "Коли вони розійшлися після церемонії, він міцно стиснув її руку. Я відчував, що він хотів, щоб вона почувалася комфортно".

Принц Гаррі та герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Варто зазначити, що Меган на похороні королеви навіть пустила сльозу і мала досить щирий вигляд. Герцог і герцогиня Сассекські, які мешкають у США, були в Лондоні, коли дізналися, що королева померла. У них було заплановано кілька благодійних заходів у Британії та Німеччині, деякі з них вони встигли відвідати, решту ж довелося скасувати.

Принц Гаррі та герцогиня Меган, король Чарльз III і королева Камілла / Фото: Associated Press

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